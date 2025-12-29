旅館登記未移轉爆糾紛！巨宇翔揭子公司恐認列逾3,800萬元呆帳

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
示意圖／ingimage
巨宇翔（2760）說明子公司巨宇勝與展旺企業、淶滬文旅之間的旅館業務爭議，指出該案源於旅館登記證未如期完成移轉，導致後續經營與金流結算出現糾紛，目前已委由律師處理，並評估最壞情況下可能認列相關損失3,846.9萬元。

巨宇翔表示，基於多角化經營與擴展營業版圖考量，於2024年設立100%持股的子公司巨宇勝，布局旅館飯店與餐飲產業，並於同年底由巨宇勝併購展旺企業與淶滬文旅旗下共5間旅館，收購價金合計7,600萬元，相關營業與資產已完成移轉，租賃合約也陸續完成轉換。不過，在旅館登記證尚未完成變更登記的過渡期間，仍需以原公司名義代為處理部分經營事務，因而產生代收代付款項。

巨宇翔指出，依合約約定，展旺與淶滬文旅最遲應於2025年6月30日前完成旅館登記證轉讓，但截至目前，嘉義文化館、台南館及高雄館等仍未完成變更，且相關代收代付款項亦出現延宕，導致截至2025年11月底，巨宇勝對展旺與淶滬文旅的應收代收款與應付代付款項淨額仍有3,846.9萬元尚未結清。

針對上述情況，巨宇翔表示，已委請律師與對方協商，並表明對方已構成嚴重違反契約，除須返還價金外，亦應依合約賠償相關損失，包括無法正常營業期間的損失與租金等費用。目前對方已同意配合辦理旅館登記移轉，並重新向各地觀光主管機關遞件申請。

公司也進一步說明，若相關款項最終無法收回，且對方無可供扣押的資產，最大可能損失為3,846.9萬元，屆時將依會計原則提列呆帳損失。此外，若旅館登記證最終仍無法完成變更，導致旅館無法持續經營，相關資產亦可能須認列減損，其中嘉義文化館約1,020萬元、台南館約1,200萬元、高雄館約690萬元，合計約2,910萬元。

巨宇翔強調，將持續依董事會授權，透過法律程序積極保障公司權益，並配合主管機關盡速完成尚未移轉的旅館登記作業，後續也將依相關會計準則與主管機關規定，審慎評估並辦理必要的會計認列。

