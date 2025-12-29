賴正鎰：2026房市看央行臉色 第3季有機會鬆綁

鄉林集團（5531）董事長賴正鎰29日表示，明年房市「還是要看央行決策的臉色」，預料明年上半年和今年3、4季差不多，但第3季起有回春機會，主要是進入年底選舉期，政府可望宣布利多或鬆綁政策。

賴正鎰29日發表2025年終房市回顧與2026房市展望。他指出，央行第七波信用管制一年多來 ，投資客退場，全台預售與二手的房市交易量急凍，全台2025年推案總銷約2.1兆元，年減11.2%，戶數也明顯減少至8.9萬戶。

展望2026年，預估全年總推案量持平，約在2兆元上下，年減6至8%，「量跌、價穩、但蛋白區微下跌」格局。

原因是開發商受限18個月開工令，以及第二屋僅能三、四成貸款的信用管制，推案量仍會下跌，但蓋房高成本，加上通膨仍在，「買房抗通膨」趨勢不變，因此價格持穩。

賴正鎰表示，原本去年底預估今年全台推案量可能降三成，剩下1.8兆元，但實際卻還有2.1兆元，主要是開發商礙於有18個月開工令的壓力，怕被砍土建融貸款，所以被迫開工，造成推案總量還能維持，僅短少11%。

不過房市僅剩下一、兩成的銷售量，僅部分品牌及產品規劃符合市場，尚有個案表現七、八成的銷售佳績。

展望2026年，賴正鎰綜合「國際降息」、「匯率貶值」與「供給稀缺」三大要素，預測房市將有三大趨勢：

(一)量平價穩，成本支撐：

開發商手頭土地吃飽飽，採保守推案且不再購地，土地交易減少一至兩成，地價雖有15至20%的跌幅，但建築成本每年還有2%-3%漲幅，像是工資未降，加上 AI 用電量需求高的關係，造成銅價創高，台北15樓的 RC 結構造價每坪28萬元，鋼構也要36萬元，其餘都會區每坪造價18～20萬元。

在「原料稀缺」與「高營建成本」支撐下，開發商每年3%利潤都被土地成本吃光，房價欲小不易，除非地價回歸正常，不再亂喊價，才能讓房價回歸正常，不會維持在高點。

(二)抗綠色通膨的買盤進場：

因應環保要求、低碳技術投入以及綠色資源稀缺，進而導致物價上漲的綠色通膨，讓高資產族群與出口商將把資金轉入具備保值效益的不動產，像是台北的北投、士林、南港與中山區，新北的板橋以及台中的十三期跟水湳。

(三)都更危老案成為推案主力：