商辦租賃 轉為租客市場

台北市未來四年將迎來大量的商辦供給潮，商辦租賃市場出現轉折點。世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，未來商辦大樓將從房東市場轉為租客市場，而房東能否提供優惠的租賃政策，將成為成功招租的關鍵。

林敬超表示，在全球政經不確定性升高、企業營運策略趨於保守的背景下，台北市辦公室租賃市場正站在關鍵轉折點，由於過去長達近十年的供給稀缺，使台北商辦市場長期維持低空置率、高租金水準；明年下半年起至2029年，台北市將迎來約等同「4.5棟台北101」規模的新供給，空置率可能升至25%，市場結構將從「房東市場」逐步轉向「租客市場」，企業在辦公室選址與租賃決策上的行為，也出現明顯變化。

根據世邦魏理仕報告，在台北辦公室租賃市場，2025年截至第3季為止，台北市中心優質辦公室淨去化量總計9,676坪，較去年同期的萬坪去化水準有所下滑。自今年年中起，部分外商租戶已及早規劃因應國際經貿情勢變化，對於搬遷計畫的評估更為謹慎，使得近幾月來搬遷案件數稍有下降。

觀察租金表現，2025年第3季A辦及B辦平均租金分別為每坪3,088元、每坪1,943元，各較去年第4季成長0.4%、1.3%，過去一年漲幅多在2％以上，顯見A辦租金漲幅明顯收斂，儘管今年升級需求帶動搬遷活動的趨勢維持不變，A辦與B辦成交租金間的落差使得不少租戶僅能選擇續約，以嚴格控制租賃成本。

林敬超表示，預估未來商辦租金未必大跌，但房東勢必提供更多彈性條件，如延長免租期、裝潢期等，以留住租戶。交易方面，買方會更加理性審慎，僅在價格合理時才會出手。

隨著明年商辦市場新供給高峰到來，房東的經營思維也必須轉變，未來競爭不再只是租金高低，而是誰能提供更完整的租賃方案與長期合作關係。

林敬超表示，房東應及早與既有租戶維持良好互動，適度調整免租期、裝潢補助與彈性租約條款，以降低未來招租壓力，特別是在外商與中大型企業搬遷決策周期拉長的情況下，「提前鎖定租戶」也將成為關鍵。