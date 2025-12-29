世邦魏理仕 今年營收創高

今年在全球關稅戰、政策衝擊下，世邦魏理仕（CBRE）卻逆勢繳出2025年全年營收創歷史新高的成績。世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，由於提前布局工業地產，加上與本土做到完整結合，順利完成多筆大型指標案，未來三年目標要持續繳出「營收年年創高」的佳績。

今年商用不動產、土地市場面臨多重考驗，尤其是4月的美國關稅政策，大幅影響投資動能，另外，房市受到政策管制低迷，也導致土地市場冷清，在這樣的情況下，世邦魏理仕反而精準抓到趨勢，逆風下突圍。

林敬超表示，從中美貿易戰開打之初，就觀察到台商回流趨勢逐漸成形，製造業對工業廠房、廠辦與土地的需求開始升溫，隨後疫情推動全球供應鏈重組，再到近年AI浪潮爆發，工業地產需求度持續攀高，成為支撐營收成長的最核心引擎。

「最關鍵的原因是我們切入工業地產的時間很早。」林敬超說，儘管近年商辦市場火熱，但多年前就預估台北市商辦市場從2026年到2028年將新增樓地板面積逾23萬坪，供給量變大下，價格上漲的動力轉弱，因此自七、八年前就大舉投入工業地產市場，布局範圍不僅限於台北，更擴及台中、台南等中南部核心工業區。

談到今年成交的指標案件，林敬超表示，世邦魏理仕是全球最大商仲，擁有深厚的外商客戶網絡與全球資產配置經驗，而今年與本土投資人的結合更趨成熟，才能成功促成大型交易，包括台中大雅區廠辦案21億元售給大宇紡織、觀音廠辦10億元售予群光電子、法國巴黎以及泰國曼谷的飯店案等。

林敬超表示，以台中大雅區廠辦案為例，該案原為主要供應iPhone零組件的外商持有，但配合全球企業輕資產策略，原業主希望透過售後回租方式釋出資產，將資金回流至本業投資，而該案本身條件佳，但在7月時卻遇到台幣急升，讓壽險業出現帳面虧損的狀況，投資計畫臨時喊停，但團隊隨即調整策略，說服具長期眼光的實業投資人進場，最終順利成交21億元。

林敬超表示，能在關鍵時刻快速找到合適買家，仰賴的不只是市場判斷，更來自內部團隊合作文化，由於工業地產案件專業度高、流程複雜，單靠一人難以完成，因此每個專案都會組成四到五人的團隊，分工合作、資訊共享，這也是世邦魏理仕獨特的一面。

「短期單打獨鬥可能有好處，但長期不利於組織發展。」林敬超說，團隊合作有點像「利他精神」，當你在別人需要時伸出援手，未來自然也會得到回饋，這樣的團隊才能走得長遠。

展望未來，林敬超表示，仍相當看好工業地產的發展，在AI科技發展下，供應鏈從上游零組件、伺服器到製造代工，台灣扮演關鍵角色，相關企業持續擴廠，且偏好精華地段、既有規格良好的廠房，目前手中握有的土地與資產案量約200億元，明年團隊也將擴大徵才，2026年持續挑戰營收創高。