兩岸靚人物／沐曦集成電路創辦人陳維良 「傳幫帶」制度 培育菁英

在全球AI與高性能運算需求爆發的背景下，大陸自主GPU市場成為焦點。大陸GPU「四小龍」之一的沐曦集成電路創辦人陳維良，用20多年在國際GPU大廠的經驗，在短短五年內將公司推向科創板申請IPO之路。對陳維良而言，這不只是技術突破，更是一場關於人才、管理與資本運作的長跑。

短短五年 推向科創板IPO

陳維良曾在超微（AMD）主導多款高性能GPU的設計與量產，這段經歷讓他對晶片架構、性能優化及研發流程具備完整認知。2020年，他離開AMD上海公司高級總監的位置，見大陸高端GPU遭遇「卡脖子」困境，決心創辦沐曦。與他攜手的核心夥伴包括AMD全球首位華人女科學家彭莉，以及AMD大中華區首位科學家楊建，共同打造技術與管理兼具的團隊。

在創辦沐曦後，陳維良迅速完成首款產品流片，並陸續開發AI推理、通用計算及圖形渲染GPU。對他而言，技術不是唯一資產，人才與團隊管理才是決定未來的根本。他認為晶片企業的人才結構如金字塔，底層技術員容易補充，但具有架構設計能力與量產經驗的「塔尖」人才稀缺。

沐曦在大陸全國多地設立研發中心，分散風險也拓展人才來源。同時，陳維良在公司內部實行「傳幫帶」制度，由資深工程師帶新人，打造從新人到核心人才的成長通道。此外，沐曦與多家大專院校及科研機構合作，成立聯合實驗室，推動GPU架構創新與應用研究，實現產學研深度融合。

雖產業愈發受關注，但陳維良認為「人才儲備還是不夠」，「往往愈是這樣，愈是求賢若渴」，但他相信，只要建立完善培養機制，就能為公司高速研發和多線產品推進奠定穩固基礎。

自2020年創立來，沐曦先後完成數輪融資。2025年，他們向科創板申請上市，料募資人民幣39.04億元（下同），用於新一代高性能通用GPU的研發與產業化、AI推理GPU及前沿應用場景GPU的研發項目。如今沐曦在12月登陸上交所科創板。

IPO後，沐曦在資本市場與行業聲量中雙雙亮相，估值達210.71億元，成為大陸國產GPU領域最受矚目的「獨角獸」。然而，招股書顯示，截至目前累計虧損超30億元，盈利壓力巨大。

厚植研發 奠基登頂實力

對他而言，IPO不只是融資手段，而是對公司組織治理、戰略落地與長期發展能力的考驗。他透過與上海驕邁、上海曦驥合計掌握約22.94%股權，持股比率高於其他任何股東，並擁有董事會核心提名權，確保企業在快速擴張與多股東結構中仍能保持戰略一致性與決策效率。

現階段，陳維良面臨的挑戰包括如何讓GPU真正量產並盈利、建立完整的軟硬件生態及客戶路徑，以及在資本熱潮與技術變革中保持競爭力。但他堅信，「我們的目標就是對標國際頂尖公司。」對沐曦而言，這既是鞭策，也是行動指引，透過用研發實力縮小差距，蓄勢待發，打造全球一流GPU晶片公司。