數位行銷／行銷突圍 把流量變成信任

最近，TWNIC公布了《2025年台灣網路報告》，儼然畫出一道分水嶺：能不能上網的問題大致已經解決了，真正拉開差距的是能否用得好？當整體上網率來到88.75%、行動上網率87.12%、5G行動上網率也攀升至40.76%時，市場不再缺流量，而是缺乏能把流量變成信任、信任促進成交的能力。

這份報告中最容易被忽略、但對行銷最關鍵的一點，是70歲以上上網率已超過五成（53.8%），意味著高齡族群正在加速進場。這代表中小企業不能再把熟齡市場當成線下客群，而要把它當成正在學習線上生活的人。但同一份報告也提醒我們：未上網者中有高達82.13%表示沒有學習意願，而有學習意願者甚至下滑到4.45%。

接著，媒體與平台的權力結構正在改寫行銷規則。報告指出，民眾獲取新聞的來源出現結構性翻轉：電視新聞占比下滑到32.02%，社群媒體成為第二大來源（21.11%），YouTube也成長到14.67%，而專業新聞媒體網站或App僅剩5.08%。

2026年投入數位行銷，必須更重視產製原生內容：在社群上用故事與互動換取停留，在YouTube用解說與情境換取信任，在搜尋與網站用結構化資訊換取轉換。

然後，是短影音帶來的甜蜜陷阱：使用率高達78.46%，每日觀看者58.04%，而超過半數的人承認常滑超過預期、常在不自覺情況下開始看，甚至36.22%因此耽誤重要事務。這對企業來說，不是一句「大家都在做短影音」就能帶過的趨勢，而是一個內容倫理與品牌策略的分岔點：你可以用情緒鉤子換流量，但也要用清楚的價值換回品牌精神。

更有競爭力的短影音，內容策略不是講求更吵、更快或更刺激，而是更可立即套用，也就是要在30秒內講清楚一個痛點、一個比較或一個小技巧，讓觀眾看完覺得自己變聰明、少走冤枉路，才會願意把貴公司當成可靠的選擇。

至於AI，則會是中小企業數位行銷的第二道分水嶺。台灣已有43.19%民眾用過生成式AI，甚至有8.54%願意付費訂閱，顯示AI正從新奇玩具變成日常工具；但同時也出現知易行難：能評估AI優劣的人達79.25%，能有效運用完成任務的只有66.23%。把它翻成行銷語言，意味著消費者愈來愈會判斷貴公司講得如何，但未必有耐心自己研究怎麼做？

所以，中小企業更該用AI強化兩件事：第一，用它加速產製可理解、可查證與可行動的內容；第二，用它提升前線服務的回應速度。做得好的企業，自然懂得把AI變成一致的品牌語調與穩定的服務品質，而不是只貪圖用它來節省人事費用。

最後，報告揭露了一個矛盾：57.11%的人自認有能力查證資訊真偽，但65.91%的人很少或從不主動查核。再加上生成式AI讓內容更逼真、詐騙更像真的，消費者會更依賴直覺信任與熟悉的來源。

因此，中小企業要把數位行銷從曝光思維轉向可被驗證的信任工程：不僅要在網站與社群上留下可核對的資訊，更要用一致且可追溯的方式說明如何定價、如何交付、如何處理爭議。

把這些線索收束起來看，中小企業的數位行銷，不再是多開幾個社群的競賽，而是一次把行銷變成服務、把內容變成產品、把平台當成通路、把AI當成底層能力的重構。