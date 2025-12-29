點子農場／台灣研究的上位價值

美國哥倫比亞大學政治系教授黎安友（Andrew Nathan）再次飛來台灣，我們也再次聊起如何在哥倫比亞大學推動台灣研究甚至成立台灣中心。這位82歲的大師級學者再兩年就要退休了，但是對台灣的關心在過去62年來從沒停過。

1963年，黎安友第一次來台灣，才20歲的他該想不到自己和這片土地會有這麼長的緣分。所任教的哥倫比亞大學是胡適和蕭美琴的母校，從1901年就開始成立專責研究亞洲的學術機構。

我請教黎安友，在學術世界裡，台灣研究有什麼價值和重要性？「台灣經驗在政治學和經濟學領域都很值得研究。」黎安友說。「那台灣研究有沒有更高的上位學術價值？」我再問。

黎安友要我說說看，他來「學習學習」。我說，比如在哲學的高度？他雖然是政治學博士，但也是PhD（Doctor of Philosophy）。我們的話題就順著這方向一直下去，試著為台灣研究在學術世界找到更上位的價值。

很多人談台灣研究，第一時間想到的是政治、選舉、兩岸關係，或是半導體、供應鏈與地緣政治。這些當然重要，但它們比較像「新聞價值」，而不是「哲學高度」。

真正讓一個研究領域在世界學術史上站得住腳的，從來不是它回應了多少即時問題，而是它能不能改變人們理解世界的方式。

我跟黎安友說，台灣研究如果只停留在「我們和中國有多不同」，那它永遠只是中國研究的註腳；但如果它能回答一些更根本的問題，台灣就會從研究對象，變成研究視角。

例如，存在論的問題。台灣是一個在國際法、外交承認與軍事威脅下，長期處於「可能不存在」狀態的共同體。一個隨時被否定存在的社會，卻每天照常生活、選舉、爭吵。這不只是政治問題，而是哲學上對「存在何以成立」的極端案例。

又例如，認識論的問題。誰有資格替世界命名？為什麼某些知識被視為普遍理論，某些卻被貼上「地方經驗」？台灣研究長期被吸納進中國研究體系，本身就是一個關於知識權力如何運作的活教材。

再往上走，是政治哲學。台灣是一個沒有正式主權宣告卻能高度運作的民主體制。它每天都在證明一件違反政治教科書的事：民主不一定需要完整主權才能實踐。這對以民族國家為前提的政治理論，其實是一場壓力測試。

談到這裡，黎安友點點頭。他說，過去政治學太習慣研究「強者」，卻很少從「弱者如何維持自由」的角度建立理論。

我說，這正是台灣研究在倫理學上的潛力。在高度不對稱的權力結構中，什麼是責任？什麼是忍讓？什麼是不可退讓？台灣每天都在替世界演示一套「弱者倫理學」，而這套倫理，正是21世紀愈來愈多國家即將面對的處境。

最後，我們談到文明哲學。台灣提供了一個罕見的想像：一種不以帝國、擴張與同質化為核心的文明形式。它小、多語、民主、沒有救世使命，卻極度珍惜自由。這種文明是否可能？如果可能，世界是否需要？

那一刻，我忽然明白，台灣研究真正的哲學高度，不在於替台灣辯護，而在於替世界補上一個它長期忽略的思考模型。

而我心裡想的是，如果有一天，哥倫比亞大學真的成立了台灣中心，那它存在的意義，或許不是為了台灣，而是為了讓世界在失速與對立之中，還能想像另一種文明的可能。