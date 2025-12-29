經濟選書／擘劃科技商業藍圖 台灣經驗的啟發 

本書描繪的是未來25年，也就是2050年，高科技世界中幾種值得期待的場景。特別強調，書中場景並不是我的預測。我不是預測中國或世界的未來走向，而是打造一個人工智慧無所不在、基因工程普及、資訊不斷被蒐集的未來場景，想像世界可能會呈現什麼樣貌，構思這樣的場景如何引導我們走向一個真心嚮往的世界。

當前的世界充滿不確定，其中很大一部分因素來自人工智慧，它已經是席捲全球的關鍵力量。另一個重要因素來自中國及其未來走向。如果加上中國在人工智慧領域的影響力，以及中美在人工智慧競爭下引發的緊張氣氛與局勢變化，如今全球的不確定性可說達到高峰。

除此之外，兩岸關係也籠罩另一層複雜而敏感的不確定性。我非常了解這段關係的微妙之處。儘管我和台灣有深厚的個人連結，本書仍無法、也無意解決這個問題。

50年前我離開美國家鄉，第一個踏上的地方就是台灣。當時大約21歲，這趟旅程徹底打開我的眼界。我事先毫無準備，不僅從未吃過中國菜，對中華文化幾乎一無所知，更別說我之前從未離開過紐約或東岸地區。

因此，1973年的台灣，每天都給我全新的學習體驗。我曾在北橫公路開通初期，沿著電線維修小路徒步穿越中央山脈，也曾在多數道路仍是泥土路的年代搭便車環島。此後多年，我持續造訪台灣，記錄並拍攝許多逐漸消失的傳統文化。最終，我娶了一位卓越的台灣女性共組家庭，至今已經相伴38年。

從首次造訪台灣以來，有幸一路見證台灣蛻變為今日這個令人讚嘆的現代社會。我親眼看著稻田變成工廠，整片山谷的農地轉為都會區；交通工具從自行車、機車、汽車，一路演進到電動車；城市從四層樓變成摩天大樓；公車被捷運取代；珍珠奶茶從街頭的小吃攤演變成風靡全球的品牌。見證這些轉變，在我心中種下深刻的樂觀種子。我看到資源有限的人們如何自力更生，把社會打造為全球最富裕的地區之一。

台灣經驗讓我相信，只要共同努力，許多看似不可能的事情都能化為現實。我的樂觀精神，有很大一部分來自台灣。可惜本書並未深入探討台灣的驚人成就與科技躍升，也沒有描繪台灣未來可能扮演的角色及願景。這些重要議題，值得另外寫成一本篇幅更長的作品。不過，我相信書中的正面想像，同樣能為台灣提供思考的助力。

舉例來說，人工智慧必然會形塑未來，可是沒有人知道哪個國家能主導人工智慧，我在書中提出幾種可能的發展方向。

台灣今天在先進半導體製造領域的領先地位，依然是人工智慧時代最大的優勢，也是影響全球不確定性關鍵因素之一。

未來有可能出現的一種情況是：台灣有機會率先建立一套人工智慧發展框架，把資訊透明、共同監督與民主制衡視為核心原則。至少，台灣可持續作為全球科技生態系不可或缺的一環，並成為亞洲自由民主與高科技治理典範。

