看好都更大爆發！富品建設宣布集團化 董座：明年第2季房市回暖

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
富品集團董事長曾富瑋。記者朱曼寧／攝影
富品建設宣布，正式升格為「富品集團」。董事長曾富瑋指出，集團完成整合20個案場、簽約超過1,600戶，未來大台北地區的都更需求將愈來愈高，持續瞄準相關領域，至於明年房市，預計第2季起可逐步回暖。

⭐2025總回顧

曾富瑋表示，儘管房市受到央行信用管制，買氣低迷逾一年，但都更反而是愈來愈火熱，主要因台北市老舊屋齡實在太多，許多地主也會擔心政策影響到都更條件，都會希望能加快都更腳步。

針對明年房市發展，曾富瑋認為，央行決議放寬不動產放款集中度管理，明年起改由銀行自主管控，這對業界來說是釋出友善的訊號，加上打房已經逾一年多，若再打下去，怕是很多建商撐不住，而目前看起來市場朝向軟著陸的方向發展，預期明年第2季起應該可逐漸回暖，明年房市應該不會比今年更差。

富品集團日前舉行「富品集團成立暨ESG產業聯盟與產學研MOU簽署發表會」，啟動ESG產業聯盟與「富品盃AI創新應用競賽」。此舉被視為台灣建築產業邁向淨零、數位治理與永續生態整合的重大轉折點。

曾富瑋表示，集團成立並非組織調整，而是回應建築產業在後疫情、淨零與能源轉型浪潮下的結構性變革。透過整合建築開發、營造工程、都市更新、建築設計及包租代管五大事業體，建構更具整合力、透明度與永續性的產業平台，推動建築全生命周期的治理革新。

曾富瑋強調，建築產業已進入「不永續就會被淘汰」的時代，富品集團的成立是將「永續」從品牌口號升級為產業標準的關鍵一步。「我們不是只蓋房子，而是要建立一套能夠帶領建築產業向前的永續系統。」

富品集團攜手台泥（1101）、東和鋼鐵（2006）、大信防水、三菱電梯等夥伴共同擘畫建築減碳、綠色材料、節能維運與智慧監測等永續戰略。曾富瑋認為，面對淨零轉型的結構性挑戰，並非個別企業能單獨完成，建築上中下游必須整合，才能形成可被複製的永續供應鏈模式。此次聯盟象徵建築產業正式邁入跨界合作的新階段。

除了產業面向，富品也將永續延伸至人才與科技落地，集團與「國立臺灣大學人工智慧與機器人研究中心」共同辦理，啟動「富品盃AI創新應用競賽」，以AI、建築、ESG與減碳治理為主軸，鎖定全台大專校院青年，邀請其以人工智慧實際解決建築能源效率、智慧社區與BIM資料治理等議題，打造跨世代的永續技術平台。

展望未來，曾富瑋認為，建築的價值，不再是鋼筋水泥的堆疊，而是永續治理、科技應用與跨界力量的整合，將持續推動台灣建築走向更透明、更低碳、更具國際競爭力的未來。

富品集團正式宣布邁入集團化經營，象徵企業發展邁向全新里程碑。圖／富品集團提供
富品集團宣布啟動「ESG產業聯盟」，攜手台泥、東和鋼鐵、大信防水、三菱電梯等產業夥伴，布局建築減碳與永續發展藍圖。圖／富品集團提供
