7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

宜蘭外海27日深夜發生規模7地震，北台灣強烈搖晃，藝人何如芸表示，「我家是鋼骨，一邊震牆壁一直叫，心想完蛋了，16樓能跑去哪？」。結構技師戴雲發表示，住宅有三種結構，地震來時，鋼骨結構確實搖晃最大。

主要原因是，一來鋼骨結構比RC結構雖然韌性好一些，但也相較軟一些，二來鋼骨大樓柱子比較小。

第三，鋼骨大樓外牆一般常使用RC牆或PC吊掛牆，但鋼柱外部會用10cm混凝土包覆大多只是當防火披覆使用，大樓內除了電梯牆外，其他大多使用輕隔間，相對比較容易搖晃。

戴雲發表示，一般住宅有SC、SRC、RC三種結構。SC就是鋼骨，SRC是鋼骨混凝土，RC則是鋼筋混凝土。

他表示，三種結構只要施工落實，都可以做到合乎標準的抗震效果。其中，採用鋼骨結構，通常是因為樓層設計較高，如果採用RC結構，一樓柱子會很粗，而採用鋼骨結構，柱子尺吋就可以小一點。

另外，如果建築物有特殊造型，或是希望梁柱跨度比較大，室內有較寬闊的空間，鋼骨結構也較能滿足。

不過，由於柱子比較小，加上鋼骨比較軟，地震來時就會比較晃，有些超高層大樓，甚至風大一點，就會有搖晃感覺。

相較於純鋼骨，SRC鋼骨混凝土以及RC鋼筋混凝土，由於除了外牆為較厚的RC牆，大樓內部電梯牆、樓梯牆、隔戶牆也都用RC牆，會和柱子形成一個較大結構體，搖晃程度就會相對小，當然它的缺點就是柱子會粗一點。

一般認為地震來時，SRC比RC穩，搖晃最小。戴雲發表示，SRC因為有鋼骨支撐加上混凝土，如果大樓柱子一樣粗，確實搖晃度會比RC小一點。

不過，採用SRC的建築，通常會把柱子做小一點，以15層樓住宅來說，RC一樓柱子可能做100X100公分， 而SRC可能只有90X90公分，當地震來時，感覺其實差異不大。