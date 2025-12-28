快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

聽新聞
0:00 / 0:00

保留樹林建千坪公園 中壢一號社宅獲近零碳建築卓越獎

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
中壢1號社宅保留原有樹林，規畫千坪公園。圖／桃園市都市發展局提供
中壢1號社宅保留原有樹林，規畫千坪公園。圖／桃園市都市發展局提供

桃園市中壢一號社宅今年3月取得建築能效1⁺級認證，成為桃園市首座取得建築能效1⁺級公有建築，本月23日再榮獲內政部建築研究所「2025近零碳建築卓越獎」肯定，展現桃園市在公共建設推動高能效、低碳建築與智慧管理上的具體成果，成為2050淨零排放的關鍵示範。

⭐2025總回顧

中壢一號自規畫設計初始即採近零碳、低碳、智慧建築理念，基地保留原生樹林，兼顧生態保育與居住品質。施工過程以鋁模系統取代傳統木模板，不僅提升施工精準度與建築品質，也大幅減少木材使用與建築廢棄物產生，從源頭降低碳排放，落實綠色施工精神。

住都中心表示，中壢一號社宅規畫千坪公園及中庭綠廊空間，整體綠覆率高達139.2%，發揮固碳、降溫與改善微氣候效益，並結合透水鋪面與雨水回收再利用系統，促進基地保水與水資源循環利用。今年3月已先取得建築能效1⁺級認證，再獲得內政部建築研究所「2025近零碳建築卓越獎」肯定。

中壢一號社會住宅位於中壢區中山東路四段及龍文街交叉口，基地面積為24744平方公尺，規劃一至三房多元房型，並配有店鋪、親子館、公立托嬰中心、日間照顧中心、社區照顧關懷據點、青創中心、幼兒園及市民活動中心。預計興建地上20層及21層、地下2層，約提供957戶住宅單元。

中壢1號社會榮獲近零碳建築卓越獎。圖／桃園市都市發展局提供
中壢1號社會榮獲近零碳建築卓越獎。圖／桃園市都市發展局提供
中壢1號社宅中庭設計綠廊空間，整個基地綠覆率高達139.2%。圖／桃園市都市發展局提供
中壢1號社宅中庭設計綠廊空間，整個基地綠覆率高達139.2%。圖／桃園市都市發展局提供

施工 研究所

延伸閱讀

防孤獨死...社宅獨老強制裝緊急救援系統？北市這原因喊卡

北市社宅裝緊急救援系統可防「孤獨死」？學者指這件事更重要

新北今辦社宅公聽會 專家主張住宅政策與TOD開發結合

國1中豐交流道正式通車！銜接五楊高架分流內壢中壢車流

相關新聞

鎳價大漲「不銹鋼」迎小陽春 燁聯、華新下月盤價每公噸估調升3,000元

歲末年終，全球金屬市場迎來暖流，倫敦金屬交易所（LME）期鎳價格大漲，單周漲幅一度逼近10%，鎳是不銹鋼重要原料，全球不...

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

宜蘭外海27日深夜發生規模7地震，北台灣強烈搖晃，藝人何如芸表示，「我家是鋼骨，一邊震牆壁一直叫，心想完蛋了，16樓能跑...

保留樹林建千坪公園 中壢一號社宅獲近零碳建築卓越獎

桃園市中壢一號社宅今年3月取得建築能效1⁺級認證，成為桃園市首座取得建築能效1⁺級公有建築，本月23日再榮獲內政部建築研...

國際鎳價近期表現強勁 專家：留意供需變化

國際鎳價近期表現強勁，每公噸收1.56萬美元，單周漲8.2%，單月增6.5%，影響所及不銹鋼價蠢蠢欲動，對不銹鋼原料成本...

台鐵攻促參、都更衝業外收入 附屬事業業績占比拚逾四成

台鐵公司今年附屬事業表現穩健，其中附屬事業收入9.87億元、資產開發租金收入28.15億元，合計較去年成長0.3%。為進...

觀光研訓院 強化產業生態

為協助形塑國家觀光品牌，「財團法人台灣觀光研訓院」將於明（29）日成立籌備處，預計2026年7月前掛牌。未來研訓院將定位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。