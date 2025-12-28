聽新聞
保留樹林建千坪公園 中壢一號社宅獲近零碳建築卓越獎
桃園市中壢一號社宅今年3月取得建築能效1⁺級認證，成為桃園市首座取得建築能效1⁺級公有建築，本月23日再榮獲內政部建築研究所「2025近零碳建築卓越獎」肯定，展現桃園市在公共建設推動高能效、低碳建築與智慧管理上的具體成果，成為2050淨零排放的關鍵示範。
中壢一號自規畫設計初始即採近零碳、低碳、智慧建築理念，基地保留原生樹林，兼顧生態保育與居住品質。施工過程以鋁模系統取代傳統木模板，不僅提升施工精準度與建築品質，也大幅減少木材使用與建築廢棄物產生，從源頭降低碳排放，落實綠色施工精神。
住都中心表示，中壢一號社宅規畫千坪公園及中庭綠廊空間，整體綠覆率高達139.2%，發揮固碳、降溫與改善微氣候效益，並結合透水鋪面與雨水回收再利用系統，促進基地保水與水資源循環利用。今年3月已先取得建築能效1⁺級認證，再獲得內政部建築研究所「2025近零碳建築卓越獎」肯定。
中壢一號社會住宅位於中壢區中山東路四段及龍文街交叉口，基地面積為24744平方公尺，規劃一至三房多元房型，並配有店鋪、親子館、公立托嬰中心、日間照顧中心、社區照顧關懷據點、青創中心、幼兒園及市民活動中心。預計興建地上20層及21層、地下2層，約提供957戶住宅單元。
