保留樹林建千坪公園 中壢一號社宅獲近零碳建築卓越獎

桃園市中壢一號社宅今年3月取得建築能效1⁺級認證，成為桃園市首座取得建築能效1⁺級公有建築，本月23日再榮獲內政部建築研究所「2025近零碳建築卓越獎」肯定，展現桃園市在公共建設推動高能效、低碳建築與智慧管理上的具體成果，成為2050淨零排放的關鍵示範。

中壢一號自規畫設計初始即採近零碳、低碳、智慧建築理念，基地保留原生樹林，兼顧生態保育與居住品質。施工過程以鋁模系統取代傳統木模板，不僅提升施工精準度與建築品質，也大幅減少木材使用與建築廢棄物產生，從源頭降低碳排放，落實綠色施工精神。

住都中心表示，中壢一號社宅規畫千坪公園及中庭綠廊空間，整體綠覆率高達139.2%，發揮固碳、降溫與改善微氣候效益，並結合透水鋪面與雨水回收再利用系統，促進基地保水與水資源循環利用。今年3月已先取得建築能效1⁺級認證，再獲得內政部建築研究所「2025近零碳建築卓越獎」肯定。