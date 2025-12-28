聽新聞
0:00 / 0:00

大同後天改選董事 進入3.0時代

聯合報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同十二月卅日將召開股東臨時會全面改選董事，隨著董事候選人名單揭曉，外界認為，這不僅是一場單純的席次更迭，更象徵著大同正式終結過去各方勢力共治的紛擾，全面進入三立集團董事長張榮華主導的「大同三點○時代」。

⭐2025總回顧

此次董事改選核心意義，在於張榮華陣營勢力的全面進駐與經營權的徹底整合。在九席董事（含三席獨董）候選名單中，張榮華及其相關席次已穩占過半，且名單中具備媒體背景者高達六席。意味過去市場派四大股東分治的局面將走入歷史，大同經營權整合將由張榮華全面主導。

觀察名單組成，張榮華延攬三立總經理高明慧、靖天總裁陸醒華進入董事會，並找來前台泥總經理、現任緯來電視網董事長李鍾培，以及前工程會副主委葉哲良，與曾任新光銀行資深副總經理、現為鼎喆國際商務法律事務所主持律師的陳建成擔任獨董。

張榮華今年八月入主以來，首先是成功解開長年土地活化僵局，與林家達成共識，啟動價值數百億元的中山北路總部開發案。其次是人才布局，親自延攬重電戰將張松鑌出任總經理，目標直指人工智慧（ＡＩ）數據中心與電力系統的龐大商機。

近期，張榮華更針對延宕十年的中國華映案，主導一次性提列逾百億元損失，徹底切割歷史包袱。此舉雖重擊短期帳面，卻為明年回歸重電本業、輕裝上陣掃清障礙。

隨卅日股臨會改選底定，大同董事會將化身轉型決策中樞，藉由能源轉型與資產開發，目標翻轉為具國際競爭力的電力系統整合商。

大同 張榮華 台泥

延伸閱讀

大同法律攻防戰 資金無虞

2026年投資趨勢、ETF怎買？專家：時間是最好朋友！教戰如何「兵分兩路」買下去

羨慕同學穿Nike 工程師靠投資「扭轉階級」...先存金融股蹲馬步 再拉三倍槓桿

中國法院維持原判須支付131億元 大同跳空跌停

相關新聞

大同後天改選董事 進入3.0時代

大同十二月卅日將召開股東臨時會全面改選董事，隨著董事候選人名單揭曉，外界認為，這不僅是一場單純的席次更迭，更象徵著大同正...

黎芮絲時尚美容機構邁入30年 董座蕭若妤全力培育人才

2026年，對於黎芮絲(Lris)時尚美容機構董事長蕭若妤而言，是一個里程碑，更是一個新的起點。這一年，品牌正式邁入創立...

台鐵2026年將推四大促參及都更案 盼能超過總收入40%目標

台鐵公司指出，今年度附屬事業收入中，附業收入9.87億元、資開租金收入28.15億元，合計年增0.3%；為積極拓展附屬事...

迎向2026年 業者：航空客貨運穩健、海運變數多

展望2026年，全球航運產業走向分歧，專家分析，相較於海運仍受制於地緣政治、紅海復航、運力錯置等變數干擾，航空客運在旅遊...

台南10月住宅指數再下滑 房價回檔整理買氣仍偏弱

台南市地政局公布10月住宅價格指數為140.25，較9月微幅下滑0.13%，較去年同期減5.28%。其中，大樓價格指數1...

企業生日快樂／微風 精緻時尚 磁吸高端客

微風集團2001年成立，迅速就在台灣零售市場占據重要地位，微風策略長廖曉喬的父親廖偉志是創辦人、兄長為微風集團董事長廖鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。