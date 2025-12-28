觀光研訓院 強化產業生態

為協助形塑國家觀光品牌，「財團法人台灣觀光研訓院」將於明（29）日成立籌備處，預計2026年7月前掛牌。未來研訓院將定位為國家級智庫，負責觀光政策調研、國際行銷策略及人才培育認證，協助產業進行數位轉型與品牌精準行銷，強化觀光產業生態圈。

行政院副院長鄭麗君日前再度召開行政院觀光產業振興諮詢會議，她指出，今年截至11月國際旅客入境達762.4萬人次，雖未達原定目標，但年增9.64%。其中，日本旅客較去年提前一個月突破百萬人次，菲律賓旅客於11月已超越疫前水準創新高，東北亞、東南亞、紐澳及歐美等主要市場均呈成長趨勢，將持續朝既定目標努力。

國旅方面，今年上半年國內旅遊總旅次及旅遊支出均持續成長，面對兩岸情勢及多重國際挑戰，需各部會共同打造台灣觀光品牌，穩固內需市場動能。

鄭麗君指出，設置觀光研訓院是賴總統「國家希望工程」重要承諾；研訓院將透過調研與策略規劃，協助形塑國家觀光品牌，由內而外健全產業生態，成為產業人才培育與政策推動重要後盾。