台鐵攻促參、都更衝業外收入 附屬事業業績占比拚逾四成

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台鐵公司今年附屬事業表現穩健，其中附屬事業收入9.87億元、資產開發租金收入28.15億元，合計較去年成長0.3%。聯合報系資料照

台鐵公司今年附屬事業表現穩健，其中附屬事業收入9.87億元、資產開發租金收入28.15億元，合計較去年成長0.3%。為進一步擴大非運輸收入來源，台鐵規劃2026年起推出四大促參及都市更新案，目標在2026年達成附屬事業收入占總收入逾四成。

台鐵昨（27）日指出，依循黃金十年總體目標，已提出資產開發路徑規劃，透過多元開發模式活化既有資產，朝「打造鐵路TOD美好生活圈、創造營收利潤永續經營」的發展願景邁進。

台鐵今年持續推動多項重大開發案，包括台北南港玉成段都市更新、南港調車場開發、高雄車站第一環圈公辦都更招商、高雄車站空間招商與活化，以及屏東車站公辦都市更新案等。

展望2026年，台鐵規劃推出高雄車站旅館大樓ROT促參案、台北車站商場ROT案、台北市安東街土地開發案、高雄市自立路土地開發案；其中，高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間出租案，預計2026年第1季完成簽約。未來十年，台鐵將持續推動商業設施多角化經營，透過資產活化發展多元生活服務事業，強化長期收益結構。

台鐵先前已公布北市安東街土地開發案相關內容，預計明年3月底公告招商，面積高達3,638坪，是罕見的北市精華區土地，整體投資額達170億元，開發期程約七至八年，若順利最快可在2034年完工。初步估算，僅住宅出租部分，台鐵每年租金收益可望超過2億元，若加計商業空間，整體長期收益仍有上修空間，實際金額將視未來市場租金水準而定。

至於備受關注的台北車站商場ROT案，預計在明年元旦後一周公告招標規則，此案新合約規劃為「15＋8年優先議約權」，藉拉長經營年期，吸引業者投入更大規模資本支出，全面升級商場硬體與經營策略，採「租金＋權利金」模式，並設有營收連動機制，目前每年收益約2億多元，未來新案在鼓勵投資與衝高營收下，整體收益可望高於現行水準。

據了解，北車商場吸引國內外10幾家業者展現意願，包括統一（1216）、微風、冠德（2520）、東森（2614）、新光三越等，就連日本的JR集團皆有詢問。

