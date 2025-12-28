國際鎳價近期表現強勁 專家：留意供需變化

國際鎳價近期表現強勁，每公噸收1.56萬美元，單周漲8.2%，單月增6.5%，影響所及不銹鋼價蠢蠢欲動，對不銹鋼原料成本提供實質支撐，為產業鏈帶來正面氣象。

但專家提醒，整體而言全球鎳金屬供需基礎偏弱。2025年全年因印尼等主要產地產量旺盛，加上電動車電池對鎳需求成長不如預期，導致市場仍有供給過剩壓力，限制鎳價大幅上漲空間。

分析指出，即使鎳價短期走強，但市場供需結構並未根本逆轉，因此鎳價仍可能在每公噸1.4萬至1.6萬美元區間震盪。

鎳價與不銹鋼產業有密切成本連動性，鎳金屬在300系不銹鋼占比雖僅8%，但成本占比高達50%以上，當鎳價上升，不銹鋼廠生產成本被推升，迫使鋼廠提高不銹鋼報價以維持毛利空間；反之，鎳價下跌則會對不銹鋼價產生下行壓力。

雖然國際鎳價在2025年底顯現向上彈性，但全球經濟與不銹鋼需求基本面仍有挑戰。歐洲、美國等地不銹鋼需求尚未全面恢復，加上供給過剩格局未徹底改善，使鋼價難以完全跟進鎳上漲幅度，因此不銹鋼產業在供需雙弱下，可能仍呈現價格震盪整理現象，不銹鋼成本端與需求端間持續拉鋸，不銹鋼價走勢最終要依賴基本面表現定調。