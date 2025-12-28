鎳價大漲「不銹鋼」迎小陽春 燁聯、華新下月盤價每公噸估調升3,000元

歲末年終，全球金屬市場迎來暖流，倫敦金屬交易所（LME）期鎳價格大漲，單周漲幅一度逼近10%，鎳是不銹鋼重要原料，全球不銹鋼行情順勢走揚，燁聯（9957）、華新麗華（1605）、唐榮（2035）等上游廠明年元月不銹鋼盤價將陸續墊高，預期市場迎來一波小陽春。

上市不銹鋼廠主管說，全球不銹鋼原料供貨中心印尼青山反應迅速，12月起對主要產品頻頻調漲，304系不銹鋼產品尤其是熱軋至少進行四輪提價，累計漲幅超過每公噸100美元。

不銹鋼漲價直接衝擊以進口鋼胚或熱軋為主要原料的台灣不銹鋼廠。業內估算，僅304系熱軋原料單月暴增逾每公噸110美元，依當前原料成本計算，國內不銹鋼廠每公噸新盤價上調5,000元，可能還存2,000元至3,000元的成本缺口無法補足。

據了解，包括燁聯、唐榮、華新麗華等上游廠即將在12月底開出2026年1月新盤價，目前共識不是「漲不漲」，而是「漲多少」的問題，主流觀點漲幅可能上達每公噸2,000元至3,000元。

上市不銹鋼廠主管說，這波不銹鋼價小陽春主要由成本推動，上游原料與半成品價格節節攀升，但下游製品流通價格跟漲乏力，市場觀望氣氛濃厚，終端應用景氣復甦不如預期，接單情況不佳，下游業者擔心若鋼廠開出新盤價漲幅過大，恐將進一步侵蝕其微薄利潤，導致訂單熄火，形成有價無市僵局。

整體觀察，當前不銹鋼市場小陽春本質上是國際鎳價走強，直接產生成本推動行情，為上游不銹鋼廠帶來漲價空間，但也將巨大成本壓力與市場不確定性傳遞至整個產業鏈，能否帶動真正的產業春回，最終仍取決於全球終端需求是否實質回暖。

另一方面，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於2026年1月1日起實施，對高碳排鋼材形成壓力，值得關注的是，印尼在與歐盟的貿易爭端中取得勝訴，其不銹鋼產品關稅低於中國大陸，印尼不銹鋼在歐盟市場具有明顯價格競爭優勢。

此外，近期土耳其對源自大陸的冷軋不銹鋼徵收反傾銷稅，卻裁定印尼同類產品的「傾銷幅度可忽略」。這一差異化裁定，直接導致來自印尼訂單大增，為印尼青山漲價增添底氣。