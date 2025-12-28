統一台南物流園區12月29日開幕

統一（1216）企業將於12月29日舉辦台南新市物流園區謝土暨開幕典禮，加速建構全台物流版圖。統一近年來積極擴大物流布局，其中進度最快的台南新市物流園區正式啟用後，預計提供約1,000個就業機會。台南新市物流園區總樓地板面積約5萬坪，開幕營運後將服務雲嘉南地區超過1,000家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。

物流的效率與園區規模是零售業在數位電商時代競爭力高低的重要關鍵，統一企業於北、中、南等區打造多溫層的智慧化物流園區，提升物流基礎建設的整體效能；目前規劃中的物流園區包含桃園民豐園區、台中港園區與台南新市園區，再加上旗下統一超興建的桃園航空城物流園區，共有四座大型物流園區，預估總投資金額超過500億元。

其中，統一台中港物流園區於2024年底上樑，是繼新市物流園區後，第二座上樑的大型物流園區，預計將在2026年正式啟用，約有28,871坪土地，租期計50年。開幕營運後將創造1,000個就業機會，服務大台中地區約1,000家統一旗下通路，總樓地板面積4.3萬坪。