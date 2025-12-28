大同12月30日改選董事 進入3.0時代

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
大同（2371）將於12月30日召開股東臨時會全面改選董事，隨著董事候選人名單揭曉，外界認為，這不僅是一場單純的席次更迭，更象徵著大同正式終結過去各方勢力共治的紛擾，全面進入三立集團董事長張榮華主導的「大同3.0時代」。

此次董事改選核心意義，在於張榮華陣營勢力的全面進駐與經營權的徹底整合。在九席董事（含三席獨董）候選名單中，張榮華及其相關席次已穩占過半，且名單中具備媒體背景者高達六席。這意味著大同經營權整合，而過去市場派四大股東分治的局面將走入歷史，將由張榮華全面主導。

觀察名單組成，張榮華延攬三立總經理高明慧、靖天總裁陸醒華進入董事會，並找來前台泥總經理、現任緯來電視網董事長李鍾培，以及前工程會副主委葉哲良，與曾任新光銀行資深副總經理、現為鼎喆國際商務法律事務所主持律師的陳建成擔任獨董。

業界認為，這種「媒體思維」結合「專業治理」的戰隊模式，展現出張榮華欲將百年大同重新包裝、擦亮招牌的強烈企圖心，營造出一股「大破大立、專業領軍」的新氣象。

盤點張榮華自今年8月入主以來的功績，其執行力令市場印象深刻。首先是成功解開長年土地活化僵局，與林家達成共識，將啟動價值數百億元的中山北路總部開發案。其次是精準的人才布局，親自延攬重電戰將張松鑌出任總經理，目標直指AI數據中心與電力系統的龐大商機。

近期，張榮華更展現「直球對決」的魄力。針對延宕十年的中國華映案，他主導一次性提列逾百億元損失，徹底切割歷史包袱。此舉雖重擊短期帳面，卻為明年回歸重電本業、輕裝上陣掃清障礙。

隨30日股臨會改選底定，大同董事會將化身轉型決策中樞，由張榮華領軍啟動重返榮耀藍圖。大同將揮別傳統家電框架，藉由能源轉型與資產開發兩引擎，全力投注重電、綠能及AI算力中心布局，目標從老字號電鍋品牌，翻轉為具國際競爭力的電力系統整合商，在AI浪潮下實現彎道超車。

