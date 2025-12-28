神經調控治療 醫學新戰場 透過電刺激或其他能量形式 監測控制大腦活動

當長輩因帕金森氏症手抖到無法好好進食，或朋友因焦慮與失眠而陷入長期困擾時，我們其實都正在見證神經疾病如何影響日常生活。這些問題以往多依賴藥物來控制，然而藥物控制效果有限，長期服用還可能帶來副作用及抗藥性，使得療效難以持久。因此醫界開始尋找能更直接治療的方式，「神經調控治療」正是在這樣的背景下快速崛起。

神經調控是指透過電刺激、磁刺激或其他能量形式，直接調控大腦或周邊神經的活動，藉此改善疾病症狀。從深腦刺激到迷走神經刺激，神經調控設備正逐漸改變醫療版圖，也使神經治療被視為中樞到周邊神經延展而成的醫療新戰場。

隨著全球人口快速老化，帕金森氏症、癲癇、慢性疼痛與泌尿功能障礙的患者人數持續攀升，治療需求穩定擴大。同時神經刺激設備愈發輕量化與微型化，並能透過閉環回饋系統自動調整刺激，大幅提升便利性、安全性與治療效果。加上臨床證據累積與醫師操作經驗的擴展，使神經治療逐步獲得醫療體系認可，部分國家也開始將其納入保險給付，打開普及之門。

根據市調公司MarketsandMarkets的報告，2025年全球神經調控設備市場規模約68.1億美元，預計在2030年達到106.8億美元，年複合成長率9.4%。進一步拆解市場結構，用於治療慢性疼痛的脊髓刺激術（SCS）是目前最大的應用市場，占整體約四成，雖成長率僅8.6%，但因其臨床證據完整、醫師接受度高，仍然是產業的穩定基礎。

深腦刺激術（DBS）則展現高速成長的態勢，以11.5%成長率成為最受矚目的應用，DBS透過植入電極以改善帕金森氏症與癲癇等症狀，近年的技術發展不再侷限於電刺激本身，而是透過術中導航系統提升電極定位精準度。例如，台灣在經濟部產業技術司的支持下，由工研院研發出可於手術中呈現腦部三維立體結構的顱內光學影像技術，協助醫師快速且精準地將電極放至目標核區進行治療，使DBS的臨床表現進一步升級。

迷走神經刺激術（VNS）同樣是快速成長的領域，主要應用於癲癇和憂鬱症輔助治療，市場規模占比近一成，成長率達9.9%。其中非侵入式經皮迷走神經刺激術（tVNS）因為無需手術即可使用，大幅降低患者的接受門檻，並在焦慮、憂鬱與帕金森氏症的治療上展現潛力。在廣泛性焦慮症（GAD）的臨床治療中，傳統藥物長受限於副作用或耐受性，使得醫療端亟需新方案。

正因為看見這項需求，在經濟部產業技術司科技專案的布局下，由工研院打造出結合經皮耳廓迷走神經刺激（taVNS）與多模態生理訊號分析的數位化治療系統。透過即時監測與調整刺激參數，讓治療更具個人化，也為焦慮症提供一條能長期追蹤的輔助治療途徑。

至於薦神經刺激術（SNS）與胃電刺激術（GES，用於改善腸胃蠕動與消化功能），雖然目前規模較小，但成長率都維持在9~10%的區間，顯示泌尿與消化系統疾病具穩定需求。體外式神經治療設備則以緩解肌肉或神經疼痛的經皮電刺激術（TENS）與用於憂鬱症或腦功能調控的經顱磁刺激術（TMS）為代表。目前這些技術僅占市場約一成，但因其具非侵入性、低風險的特性，應用場景正在快速擴張。若說SCS代表規模，DBS代表高速成長，那麼VNS與體外刺激則展現了普及化與新興應用的可能，三股力量相互推動，勾勒出神經治療市場的多元格局。

展望未來，數位科技的導入，將為神經治療帶來新的驅動力。藉由即時監測神經訊號，搭配人工智慧（AI）自動調整刺激參數，可實現個人化精準治療，並可結合數位健康平台，使醫師能遠端追蹤患者狀態，提供更完善的照護服務。

對患者而言，神經治療不僅是疾病控制，更是生活品質的翻轉。這不僅是一場技術革命，更是一場從中樞延伸到周邊的醫療新戰場，正在改寫無數患者生命故事。（作者是工研院產科國際所產業分析師）