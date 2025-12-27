黎芮絲時尚美容機構邁入30年 董座蕭若妤全力培育人才

2026年，對於黎芮絲(Lris)時尚美容機構董事長蕭若妤而言，是一個里程碑，更是一個新的起點。這一年，品牌正式邁入創立以來的第30個年頭；同時從一家單純的美容沙龍，發展至今擁有八家直營門市、一間醫美診所，並成立時尚美容學院的龐大體系。

靜宜大學推廣教育處與澄逸香氛學院日前簽署合作備忘錄，強強聯手推出「國際調香師培訓課程」，攜手打造全方位國際調香師創業模組，提供香氛藝術、學術調香、實戰創業的獨創課程，及接軌國際的專業馨香養成計畫。

課程最大亮點，在於提供了將所學知識實際運用於商業模式的絕佳機會，為學員搭建創業模組，強化跨界與實戰，從學習走向創業。

同時與也是台中市藝術能量美學協會理事長的蕭若妤合作，授權該協會將香氛的味道氛圍融入日常生活美學與藝術應用中，拓展調香的應用領域。而香氛學院旗下台灣香氛品牌「炫日芬Hsuan Ri Fen」，則提供品牌行銷模組。

學員之一的劉家杰(蕭若妤的兒子)，在歷經數十個月於台灣與法國ISIPCA二階段實際培訓，及親至法國遊學精進後，創辦了「ORA香氛生活美學」品牌，並推出個人沐浴系列及空間香氛商品，實踐學術到商業品牌的創業里程碑。

蕭若妤國小時親眼目睹母親在烈日下採茶，因過度勞累而體力不支暈倒。那一幕如同烙印般刻在她的心裡。「以後我一定要賺大錢，讓媽媽過好日子，不再受這種苦。」這個單純卻強烈的念頭，成為了蕭若妤往後30年人生最強大的驅動力。

國中開始打工，高中半工半讀唸夜校，蕭若妤的青春沒有太多玩樂的空間。21歲那年，她帶著無比的決心從南投北上台北，從最基層的美容學徒做起。當時月薪僅有1萬2,000元，在繁華的台北生活顯得捉襟見肘；為了存錢，她一天只允許自己吃一碗20元的麵；若是那天覺得特別辛苦，或者想給自己一點獎勵，她才會奢侈地加一顆蛋。

「那時候的日子真的很苦，但心裡不苦，因為我知道我在往目標前進。」蕭若妤回憶起那段歲月，眼神中沒有怨懟，只有對過往堅毅自己的感謝。憑藉著這股驚人的意志力與標會籌措的資金，22歲的她，便大膽用積蓄和標會在台中逢甲商圈加盟開了第一間店。

年輕的蕭若妤展現了過人的商業天賦，迅速拓展了三家店面。然而，命運的考驗接踵而來。30歲那年，因加盟體系變動，她面臨了重大的抉擇：是隨波逐流，還是走出自己的路？她選擇了後者，「黎芮絲(Lris)」因此誕生。

Lris取自古希臘神話中的彩虹女神，象徵著連結天與地的橋樑，傳遞愛與希望。蕭若妤希望團隊能像彩虹女神一樣，將愛注入每一次的服務中。她創立品牌後強調「技術本位」，不僅引進醫學博士團隊研究的「不老傳奇」配方，更堅持使用天然療癒植物結合高科技儀器萃取活性因子。

從純植物保養美學到肌膚調理規劃，黎芮絲賦予了客戶肌膚再造的機會，掌握了青春之鑰。這份對專業的堅持，讓品牌從三家店穩健擴張至八家，成為區域美容界的佼佼者。

但創業之路並非總是坦途。在新冠疫情期間，巨大的經營壓力加上長期勞累，蕭若妤的心臟出現了嚴重問題。在身心俱疲的當下，她一度動了放棄的念頭。「那時候真的覺得撐不下去了，」她坦言。但轉念一想，她決定「順勢因緣」。

這場病讓她重新審視生命的意義。她除了投入志工行列，捐助弱勢團體，更發現「善循環」是企業能長久經營的隱形養分。這份善意也延伸到了她的商業模式—因為將客戶視為朋友，看見客戶對更深層次美麗與健康的需求，她跨足開設了醫美診所，致力於「預防醫學」。這不僅是商業版圖的擴張，更是對老客戶的一份健康承諾。

目前擔任藝術能量協會理事長，積極推廣香氛課程的蕭若妤，近年來的重心逐漸從「經營事業」轉向「經營人才」。「我看過太多後輩，懷抱夢想開個人工作室，結果半年就花光積蓄黯然退場。那是因為創業有很多『學費』，我已經幫大家付過了。」蕭若妤語重心長地說。她深知單打獨鬥的艱辛，因此在2017年創立時尚美容學院，透過建教合作，將所學落實在實務上。

蕭若妤希望讓有心從事美容業者少走冤枉路、少花冤枉錢，夥伴們不只是員工，而是能獨當一面的將才。「一個人走得快，但一群人走得久。」她強調「共好」的理念，夥伴像家人，她希望這些跟隨她的夥伴，能夠像當年的她一樣，透過這份事業改善家計，讓家人過上好日子。

從當年那個為了母親在茶園立誓的小女孩，到如今引領產業風潮、致力於傳承與公益的董事長，蕭若妤的初心始終未變。30年，黎芮絲不僅僅是一個美容品牌，更是一個關於愛、勇氣與傳承的故事。