快訊

割頸案法官「讓凶嫌孝順被害家屬」言論遭撻伐！家屬回應了

看似溫和、實則冷酷！「3星座」傷人能力超強 讓人又愛又怕

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

華府列管大疆 專家：台灣趁勢搶進美無人機生態系

中央社／ 華盛頓26日專電

美國將把大疆等無人機列入國家安全風險列管名單。華府智庫學者張崑陽今天對此表示，如今長期稱霸美國市場的中國供應商被排除，而美國又試圖在產能與勞動力仍存缺口的情況下，加速擴大無人機生產規模，台灣將居有利位置。

⭐2025總回顧

美國聯邦傳播委員會（FCC）22日公布，正在將中國大疆（DJI）、Autel以及所有外國製無人機和零組件納入國家安全風險列管名單，且新型無人機未來將無法在美國獲得進口或銷售批准。

詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）中國議題研究員張崑陽今天接受中央社採訪時表示，FCC這項措施反映明確國家安全考量，而非與全球無人機生態系統全面脫鉤。在中國製無人機在美市占率超過80%的情況下，美國政府正在採取行動，以降低關鍵無人機基礎設施和供應鏈的系統性風險。

他說，這也符合美國政府長期以來的政策方向，也就是避免依賴在資料安全、監控與供應鏈完整性方面引發疑慮的平台。

張崑陽表示，美國政府下一步的行動應該是謹慎權衡，而非過度干預。加強美國及其盟友的無人機能力需要明確的評估標準及與產業持續合作，而不是採取可能拖慢創新或部署速度的一刀切限制措施。

至於FCC點名「所有外國製無人機與零組件」，是否衝擊台灣無人機產業方面，張崑陽指出，只要台灣製造商如雷虎科技等公司仍列在核准的無人機及零組件供應名單上，與美國戰爭部和國土安全部的現有溝通和協調就不會受到影響。

他說，FCC的措施並非切斷與盟友的合作，而是凸顯深化合作的必要性。

雷虎科技自主研發的Overkill FPV自殺無人機系列今年已獲得美國戰爭部國防創新單元的Blue UAS認證，代表Overkill FPV符合美國現行法律與政策，且已被五角大廈驗證具備網路安全性，可供戰爭部採購與操作。

張崑陽說，「事實上，隨著中國供應商被排除在外，而美國又試圖在產能與熟練勞動力仍存有缺口的情況下，加速擴大無人機生產規模，台灣及其他盟友經濟體反而具備有利位置，能夠從中受益」。

此外，台美無人機合作早有擴大趨勢。他指出，雷虎科技和漢翔航空工業股份有限公司正籌備於美國設廠生產，評估在亞利桑那州與俄亥俄州的合資投資及加速雙邊合作。美國這波政策轉向，最終可能擴大值得信賴的盟友在整體無人機生態系中的機會。

今年9月，美國商務部曾表示計劃公布規定，限制中國無人機進口。FCC22日的新規是美國近年來加強對中國無人機管控的重要升級。

FCC也指出，這項措施不影響已獲批准的現有型號，其進口、銷售與使用均不受限制；消費者仍可合法使用此前購買的無人機。

大疆則表示，FCC這項決定實際上將禁止其在美國推出新型無人機。

美國 國家安全 DJI

延伸閱讀

構建無人機防禦體系！日本2026財年 防衛預算1.9兆創新高

不滿美對台軍售 陸制裁20家美國軍工企業

影／台南首創無人機納救災體系並導入AI 蕭美琴肯定科技助力防災

出席無人機救災韌性展演 蕭副總統：人和科技結合將使城市更具韌性

相關新聞

台鐵2026年將推四大促參及都更案 盼能超過總收入40%目標

台鐵公司指出，今年度附屬事業收入中，附業收入9.87億元、資開租金收入28.15億元，合計年增0.3%；為積極拓展附屬事...

迎向2026年 業者：航空客貨運穩健、海運變數多

展望2026年，全球航運產業走向分歧，專家分析，相較於海運仍受制於地緣政治、紅海復航、運力錯置等變數干擾，航空客運在旅遊...

台南10月住宅指數再下滑 房價回檔整理買氣仍偏弱

台南市地政局公布10月住宅價格指數為140.25，較9月微幅下滑0.13%，較去年同期減5.28%。其中，大樓價格指數1...

長榮航砸658億購機、改艙 看好客、貨運需求穩健成長

長榮航空昨（26）日董事會決議因應航線布局及營運需求，增購四架波音787-9客機及進行客艙升級，兩筆交易總金額折算台幣6...

全聯、家樂福攻尾牙商機

年終尾牙旺季尚未全面引爆，量販通路已提前交火。全聯、家樂福同步鎖定企業尾牙與年末換機商機，全聯主打大規模促銷與高CP值家...

量販業者打數位戰…禮卡、點數比高下

年終尾牙採購旺季將至，量販業者搶商機的戰場已從實體門市延伸至線上與會員經營。全聯與家樂福今年不約而同加碼布局數位通路，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。