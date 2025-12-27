台鐵2026年將推四大促參及都更案 盼能超過總收入40%目標

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵公司指出，今年度附屬事業收入中，附業收入9.87億元、資開租金收入28.15億元，合計年增0.3%。聯合報系資料照
台鐵公司指出，今年度附屬事業收入中，附業收入9.87億元、資開租金收入28.15億元，合計年增0.3%；為積極拓展附屬事業收入2026年預計在推出四大促參及都更案，期盼能在2026年達附屬事業收入超過總收入40%占比目標。

台鐵公司表示，依據公司黃金十年總體目標提出資產開發的路徑規劃(RoadMap)，搭配多元開發方式，拓展可活化資產，朝「打造鐵路TOD美好生活圈、創造營收利潤永續經營」發展願景邁進。2025年積極推動執行臺北南港玉成段都更案、南港調車場開發案、高雄車站第一環圈公辦都市更新案（高雄車站專用區四、五及商四等土地）招商作業、高雄車站空間招商及活化、屏東火車站公辦都市更新案等開發案。

展望2026年，台鐵公司表示，預計推出高雄車站旅館大樓促參ROT案、台北車站商場ROT案、台北市安東街土地開發案及高雄市自立路土地開發案。另高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案也將在2026年第1季完成簽約，未來10年將持續推動商業設施多角化經營，透過資產活化推動多元生活服務事業，以達附屬事業收入超過總收入40%占比目標。

另外，台鐵持續推動異業合作發揮綜效、配合各地方節慶活動，研發在地特色便當、擴大辦理鐵路便當節吸引國內外廠商參展及研發健康便當等模式，將便當分眾化精準行銷，更於全臺各臺鐵便當門市販售120元以上精緻長銷便當，可提供消費者多樣化選擇。另透過品牌聯名合作開發「臺鐵夢工場」鐵道商品，深耕典藏鐵道文史及開發文創潮流商品。2025年度附屬事業收入中，附業收入9.87億元、資開租金收入28.15億元，合計較2024年同期成長0.3%。

在永續方面，台鐵公司已於2025年6月25日經環境部審核通過，取得自強、莒光及區間/區間快等三類車輛之碳足跡標籤使用權；並撰擬2024年度永續報告書，預計於2025年12月底前完成，2026年第1季發布。2025年旅客滿意度達83.64分，較2024年提升0.87分。

未來，台鐵公司將依循目標導向的企業化經營模式，設定「安全、準點、便捷」為核心，達成「確保安全」、「服務提升」、「永續經營」、「幸福企業」之黃金十年願景目標，持續為社會大眾提供優質且值得信賴的鐵路運輸服務。

