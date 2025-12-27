台鐵公司估全年客運收入年增26億元 日均運量近67萬人次

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司指出，預估今年全年客運收入較去年增加約26億元，平均日運量近67萬人次；在鐵道觀光營收部分則是，截至今年11月達約1億元，較去年同期成長15.12%，預估全年營收可超過1.2億元。

台鐵公司指出，台鐵票價調整自2025年6月23日起截至12月19日，平均每日上車人數65.2萬人次，票務收入6,444.3萬元，相較去年同期票價調整前平均每日上車人數64.3萬人次、票務收入5,033.6萬元，每日客運量增加約1萬人次(+1.4%)；票務收入增加1,410.7萬元(+28.0%)。預估全年客運收入較去年增加約26億元，平均日運量近67萬人次，年增2.9%。

持續配合推動公共運輸通勤月票（TPASS），統計截至12月19日，平均上車人數TPASS為18.5萬人次，較去年同期成長26.3%。透過系統優化、技術創新，不斷提升服務品質，提供更高效、便利的通勤方案，增加旅次及營收。擬定「車站結合地方創生作業要點」強化促進車站結合地方創生發展，積極攜手辦理活動，如富岡鐵道藝術節、二水國際跑水節、屏東鐵道文化觀光祭、南國漫讀節、宜蘭鐵道通車百週年活動、新竹竹東親愛愛樂推出地區郵輪行程，帶動支線與地方觀光。

同時，台鐵公司化轉型後，戮力於提升品牌價值，為促進國內旅遊並刺激旅行業者多加利用鐵路交通，全面開放「騰雲座艙」包租服務，並同步提供餐飲服務，讓旅客享受更高品質的乘車體驗。平日及周休二日將所有對號列車的團體額度提高至30%；在3日以上的連續假期期間，自強號列車（不含普悠瑪及太魯閣號）團體額度調高至20%，莒光號列車則調高至30%。

針對市場不同需求陸續推出鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車、環島之星、山嵐、海風等觀光列車。2025年1-11月鐵道觀光營收達約1億元，較去年同期成長15.12%，預估全年營收可超過1.2億元。

此外，為維護行車安全及提升服務品質，台鐵公司積極補充人力，2024年第2次從業人員招募，截至2025年7月底已進用416人，尚有備取人員390人。另辦理2025年從業人員招募作業，預計正取368名、備取1,014名，預計於2026年上半年辦理錄取人員報到；並授權可由各單位依權責辦理招募作業，其中自行招考，以應部分職缺即時用人之需。

在員工訓練方面，透過建置多元實習場域、導入數位課程與強化師資培訓，配合標準化績效評估，全面提升行車人員實務訓練品質，透過優化職前訓練、就地教學與分階段考核機制，強化新進人員適應力與專業技能，上線前即具備安全意識與專業熟練度。

