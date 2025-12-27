第25屆公共工程金質獎名單出爐 共十件特優工程

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院公共工程委員會「第25屆公共工程金質獎」得獎名單出爐，本屆共選出69件公共工程品質優良獎、18件公共設施維護管理獎、個人貢獻獎10人，及特別貢獻獎23個單位。將在2026年1月21日下午於台北市中油大樓國光廳舉行「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮。

工程會指出，今年公共工程品質優良獎「特優」工程中，土木類有2件特優工程，分別為交通部公路局辦理之「淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程」及交通部鐵道局辦理之「R231標永久軌軌道工程」。

水利類有4件特優工程，分別為經濟部水利署中區水資源分署辦理之「大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第1標統包工程」、經濟部水利署南區水資源分署辦理之「荖濃溪(里嶺)伏流水統包工程─水管橋工程」、臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司辦理之「臺中港老舊碼頭(#29)整建工程」及嘉義縣政府辦理之「嘉義縣109年9月豪雨『中埔鄉嘉141線0K+500處崩塌地復建工程』」。

建築類有2件特優工程，分別為新北市政府城鄉發展局辦理之「三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程」及彰化縣政府辦理之「彰化縣綜合服務行政大樓新建工程」。

另「公共設施維護管理獎」有2件特優設施，分別為台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠管理之「永安液化天然氣廠」及新北市政府新建工程處管理之「新北市樹林藝文綜合行政大樓」。

工程會表示，今年「公共工程品質優良獎」計116件工程參選，得獎69件。「公共設施維護管理獎」計28件設施參選，得獎18件。「個人貢獻獎」有13人參選，計10人獲獎。「特別貢獻獎」獎勵連續5屆、10屆及15屆得獎之單位，則分別有19個、3個及1個單位獲獎。

工程會指出，全國在建公共工程一年約4萬餘件，能受各工程主管機關推薦參選金質獎的工程，都是經過三級品管作業嚴格把關，層層篩選之品質優良案件，獲獎極為難得，值得肯定。而為了表彰獲獎團隊及個人，工程會也將在2026年1月21日(三)下午於台北市中油大樓國光廳舉行「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮，以感謝全國公建夥伴的努力與辛勞付出。

迎向2026年 業者：航空客貨運穩健、海運變數多

展望2026年，全球航運產業走向分歧，專家分析，相較於海運仍受制於地緣政治、紅海復航、運力錯置等變數干擾，航空客運在旅遊...

台南10月住宅指數再下滑 房價回檔整理買氣仍偏弱

台南市地政局公布10月住宅價格指數為140.25，較9月微幅下滑0.13%，較去年同期減5.28%。其中，大樓價格指數1...

長榮航砸658億購機、改艙 看好客、貨運需求穩健成長

長榮航空昨（26）日董事會決議因應航線布局及營運需求，增購四架波音787-9客機及進行客艙升級，兩筆交易總金額折算台幣6...

全聯、家樂福攻尾牙商機

年終尾牙旺季尚未全面引爆，量販通路已提前交火。全聯、家樂福同步鎖定企業尾牙與年末換機商機，全聯主打大規模促銷與高CP值家...

量販業者打數位戰…禮卡、點數比高下

年終尾牙採購旺季將至，量販業者搶商機的戰場已從實體門市延伸至線上與會員經營。全聯與家樂福今年不約而同加碼布局數位通路，但...

和泰RAV4改款 引爆搶訂潮 拚年銷3.6萬輛

和泰車代理TOYOTA旗下重量級銷售神車RAV4大改款即將發表，昨（26）日公布預售價，油電車全面取代汽油車款，配備升級...

