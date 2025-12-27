快訊

講好了！賴瑞隆與女童家人共同認定孩子衝突事件「非霸凌案」

竹市禮讓高虹安？何志勇提退選條件：民眾黨禮讓國民黨選總統

三大因素交會！金融股重回市場核心 預告資金新風向

聽新聞
0:00 / 0:00

台南10月住宅指數再下滑 房價回檔整理買氣仍偏弱

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市地政局公布10月住宅價格指數，市場交易動能仍偏弱。記者吳淑玲／攝影
台南市地政局公布10月住宅價格指數，市場交易動能仍偏弱。記者吳淑玲／攝影

台南市地政局公布10月住宅價格指數為140.25，較9月微幅下滑0.13%，較去年同期減5.28%。其中，大樓價格指數147.55、透天住宅130.14，分別小幅下跌0.04%與0.26%。整體來看，多數行政區房價呈現呈現微幅下修格局。

⭐2025總回顧

地政局指出，10月全市建物移轉棟數為1527棟，較前月增加2.69%，但較去年同期大減33.17%，顯示市場交易動能仍偏弱。各區表現分歧，佳里區交易量成長96.43%居冠，其次為仁德區，增幅69.05%；永康、安南及安平仍為交易量前三名行政區，永康區（269棟）、安南區（220棟）以及安平區（150棟），其中安南區增幅明顯，本期交易量增加86.44%，主因區內新建案陸續完工，本期第一次移轉棟數為125棟。

若觀察價格變動，善化、永康及安南區月跌幅相對明顯，分別為0.45%、0.26%與0.21%；佳里、新市則小幅上揚0.06%。與去年同期相比，全市各行政區均呈下跌，跌幅最高的前三個行政區依次為善化區（9.33%）、新市區（8.99%）以及歸仁區（6.70%）。

在交易量方面，本期全市交易量較前期微幅增加2.69%，觀察各行政區交易量各有增減，並以佳里區的交易量增幅96.43%最為顯著，而仁德區的交易量增幅以69.05%居次；東區以及歸仁區交易量皆較去年同期下跌逾8成。再觀察預售屋實價登錄申報件數2024年7月起已呈現逐步下修量縮態勢，較去年同期相較本期減幅接近5成，顯示整體成交量仍處整理階段，交易動能有待後續觀察。

地政局長陳淑美表示，今年10月國內經濟景氣信號分數為35分，較上月增加1分，燈號續呈黃紅燈。領先指標持續上升，同時指標續呈微幅下滑，顯示景氣仍穩步成長。本期住宅價格指數多數行政區房價仍處高檔整理階段，整體價格走勢呈現趨緩整理。

台南房價持續呈現下修格局。圖／台南市地政局提供
台南房價持續呈現下修格局。圖／台南市地政局提供

景氣 房價

延伸閱讀

地政局前局長公費招待親友 稱是「慶祝盧秀燕當選的家族聚餐」

台中地政局前局長吳存金爆貪汙 濫用特別費招待親友吃飯今遭起訴

全因她先擦撞！奇美醫院接駁車輾斃男騎士 女駕駛躲路邊警上前才下車

職涯定位更精準 永康就業中心首創「AI職能速測平台」

相關新聞

迎向2026年 業者：航空客貨運穩健、海運變數多

展望2026年，全球航運產業走向分歧，專家分析，相較於海運仍受制於地緣政治、紅海復航、運力錯置等變數干擾，航空客運在旅遊...

台南10月住宅指數再下滑 房價回檔整理買氣仍偏弱

台南市地政局公布10月住宅價格指數為140.25，較9月微幅下滑0.13%，較去年同期減5.28%。其中，大樓價格指數1...

長榮航砸658億購機、改艙 看好客、貨運需求穩健成長

長榮航空昨（26）日董事會決議因應航線布局及營運需求，增購四架波音787-9客機及進行客艙升級，兩筆交易總金額折算台幣6...

全聯、家樂福攻尾牙商機

年終尾牙旺季尚未全面引爆，量販通路已提前交火。全聯、家樂福同步鎖定企業尾牙與年末換機商機，全聯主打大規模促銷與高CP值家...

量販業者打數位戰…禮卡、點數比高下

年終尾牙採購旺季將至，量販業者搶商機的戰場已從實體門市延伸至線上與會員經營。全聯與家樂福今年不約而同加碼布局數位通路，但...

和泰RAV4改款 引爆搶訂潮 拚年銷3.6萬輛

和泰車代理TOYOTA旗下重量級銷售神車RAV4大改款即將發表，昨（26）日公布預售價，油電車全面取代汽油車款，配備升級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。