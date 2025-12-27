台南10月住宅指數再下滑 房價回檔整理買氣仍偏弱
台南市地政局公布10月住宅價格指數為140.25，較9月微幅下滑0.13%，較去年同期減5.28%。其中，大樓價格指數147.55、透天住宅130.14，分別小幅下跌0.04%與0.26%。整體來看，多數行政區房價呈現呈現微幅下修格局。
⭐2025總回顧
地政局指出，10月全市建物移轉棟數為1527棟，較前月增加2.69%，但較去年同期大減33.17%，顯示市場交易動能仍偏弱。各區表現分歧，佳里區交易量成長96.43%居冠，其次為仁德區，增幅69.05%；永康、安南及安平仍為交易量前三名行政區，永康區（269棟）、安南區（220棟）以及安平區（150棟），其中安南區增幅明顯，本期交易量增加86.44%，主因區內新建案陸續完工，本期第一次移轉棟數為125棟。
若觀察價格變動，善化、永康及安南區月跌幅相對明顯，分別為0.45%、0.26%與0.21%；佳里、新市則小幅上揚0.06%。與去年同期相比，全市各行政區均呈下跌，跌幅最高的前三個行政區依次為善化區（9.33%）、新市區（8.99%）以及歸仁區（6.70%）。
在交易量方面，本期全市交易量較前期微幅增加2.69%，觀察各行政區交易量各有增減，並以佳里區的交易量增幅96.43%最為顯著，而仁德區的交易量增幅以69.05%居次；東區以及歸仁區交易量皆較去年同期下跌逾8成。再觀察預售屋實價登錄申報件數2024年7月起已呈現逐步下修量縮態勢，較去年同期相較本期減幅接近5成，顯示整體成交量仍處整理階段，交易動能有待後續觀察。
地政局長陳淑美表示，今年10月國內經濟景氣信號分數為35分，較上月增加1分，燈號續呈黃紅燈。領先指標持續上升，同時指標續呈微幅下滑，顯示景氣仍穩步成長。本期住宅價格指數多數行政區房價仍處高檔整理階段，整體價格走勢呈現趨緩整理。
