迎向2026年 業者：航空客貨運穩健、海運變數多

展望2026年，全球航運產業走向分歧，專家分析，相較於海運仍受制於地緣政治、紅海復航、運力錯置等變數干擾，航空客運在旅遊商機蓬勃、台商赴美設廠等需求下續強，AI供應鏈出口也帶動貨運動能延續，成為航運業中穩健的一環。

從全球角度觀察，國際航空運輸協會（IATA）預估，2026年全球旅客人數將達52億人次，載客率83.8%，將創下歷史新高；其中，亞太地區貢獻近5成的成長動能，仍是全球航空市場的成長主力。

央行預估，台灣2025年經濟成長率將達7.31%，創15年新高，2026年仍可維持3.67%的成長，高科技產業持續擴張，將同步帶動商務與旅運需求。

展望2026年，產業分析指出，台灣人出國旅遊意願維持高檔，加上台商赴美投資設廠帶動龐大商務往來、東南亞經台灣轉機前往北美的旅客量能也持續攀升等因素，全台出入境人次有望在2026年追平、甚至超越歷史高峰。

但隨著國內外航空公司持續引進新機、加密航網，整體運能擴增，票價自高點回落，市場競爭態勢將延續至2026年。

硬體建設方面，桃園機場第3航廈北登機廊廳已啟用，將有效紓解尖峰時段旅客運輸及服務的壓力，提升轉機與登機效率，進一步鞏固台灣區域轉運樞紐地位。

在貨運方面，空運表現更顯突出，今年前9月桃園機場總貨量年增10.1%，已明顯超越疫前水準。展望2026年，產業分析指出，半導體、電子產品與跨境電商貨量穩定成長，台灣身處AI供應鏈關鍵位置，將持續推升航空出口需求。

IATA預估，2026年全球航空貨運量將達7160萬噸，年增2.4%；市場並預期，2025至2030年間，全球AI伺服器出貨量年複合成長率達5.1%，台灣掌握全球逾9成AI伺服器組裝代工市場，空運高價值、高時效貨物的需求基礎相對穩固。

相較航空貨運的高能見度，海運市場則顯得相對多變。航運業者指出，上海航交所出口運價指數（SCFI）已連續3週上漲，歐洲、地中海、美東、美西線同步走揚，顯示市場逐步走出谷底。

業界研判，農曆年前運價將維持溫和成長，船公司也釋放自2026年1月起調整運價與加價措施（GRI）的訊號，市場行情有機會呈現階梯式墊高；但後續仍須觀察放艙控管、實際貨量，以及GRI是否真正落地執行。

陽明海運高層指出，2026年海運市場情勢與2025年相似，受地緣政治與供應鏈干擾，歐美長線波動仍大，目前僅第1季能見度相對較高，農曆年前歐美線現貨運價回升、裝載率高，對第1季營運表現有利。

至於紅海航線復航，陽明表示，雖以巴衝突趨緩後，聯盟已有相關準備，但須「100%確保安全」才會復航，加上船舶調度需要時間，目前仍以零星試航為主，第1季離全面復航仍有距離。

中菲行物流集團董事長錢文君則對2026年海運市場，抱持「審慎樂觀」態度。她認為，海運並非由需求暴增主導，而是由運力錯置與區域差異驅動，明年整體表現可能與今年相近。

至於散裝航運前景，業者指出，全球乾散貨與原油運輸受多重宏觀因素交錯影響，2026年市場將在運力、需求與成本變化中，逐步走向「供需再平衡」。