東森法說會／三大轉投資事業推升獲利、林口園區明年第3季啟用

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
東森26日召開法說會，由董事長廖尚文主持（右二）。原發言人鄭應娜（左二）於2025年年底退休，並由周惠英（左一）接任。記者侯思蘋／攝影
東森26日召開法說會，由董事長廖尚文主持（右二）。原發言人鄭應娜（左二）於2025年年底退休，並由周惠英（左一）接任。記者侯思蘋／攝影

東森（2614）26日召開法說會，受惠轉投資事業營運體質改善有成，旗下東森新媒體、寵物雲與自然美2026年皆有望轉虧為盈。此外，旗下斥資130億元打造的「林口AI智慧國際媒體園區」將於2026年首季取得使照，預計第3季啟用。

轉投資事業東森寵物雲方面，目前有116間寵物通路及18間結合慈愛動物醫院的醫療合作通路，未來將以優化門市績效與提升覆蓋率為主軸，並透過異業合作開設店中店、導入AI開店評估系統，預計明年轉盈。

轉投資事業新媒體方面，東森表示，東森新媒體今年第3季已轉虧為盈，未來將持續以「AI賦能內容產製＋商模多元變現」為核心方向，透過AI提升產製效率與流程自動化，

轉投資東森自然美今年營運動能明顯提升，今年通路據點新增331家達2,027家，年增19.5%，2026年預估在中國大陸新開500家，預計到年底店數達到2,177家。營運面同步導入AI與系統化管理，並持續強化產品力與服務體驗，帶動會員黏著與回購表現，明年同樣看好有望轉盈。

在倉儲事業方面，前三季受國際關稅政策不確定性以及疾病、風災等因素影響，豬隻飼養量下降使飼料需求趨緩，隨政府推動禁用廚餘養豬政策，預期有利於大宗穀物運量成長。

東森購物面對電商市場競爭日益激烈，東森購物持續推進會員精準經營與商品結構優化，並結合數據與AI工具強化選品、行銷投放與營運效率。今年前10月EPS達10.45元，獲利動能持續增強。

東森表示，東森林口AI智慧國際媒體園區將於2026年落成，為整合東森集團全球營運總部、展演廳、商場及多元休閒服務，規劃引進晶英酒店、高檔餐廳、國際會議廳與UFC健身房等。其中「450台灣之眼」建築總樓高199公尺、海拔450公尺，定位為新北市重要新地標；園區地點緊鄰林口A9站生活圈及周邊大型商業據點，並可連結大台北與桃園生活圈消費動能，整體總投資金額逾130億元，目的為打造為服務東森會員三代同堂的娛樂中心。

