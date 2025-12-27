和泰RAV4改款 引爆搶訂潮 拚年銷3.6萬輛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和泰車（2207）代理TOYOTA旗下重量級銷售神車RAV4大改款即將發表。美聯社
和泰車（2207）代理TOYOTA旗下重量級銷售神車RAV4大改款即將發表，昨（26）日公布預售價，油電車全面取代汽油車款，配備升級預接單價格104萬元起，汰舊換新預購價99萬元起，配備與動力升級增值約一成，高CP值首日即引爆搶訂潮，接單直接破千輛，預期全年銷售有望達3.6萬輛。

RAV4一直以來都是進口SUV的銷售冠軍，改款之前，月銷約在2,000輛左右。在此次改款之前，已有消費者在售價尚不明朗時，即已陸續向業務代表表達下單意願，甚至在昨日上午公布預售價之後，過午接單量即破千張。預期下周台北車展RAV4亮相之後，接單量還會快速躍增，預期正式發表時預接單量有望突破5,000張。

TOYOTA RAV4改款小檔案
和泰車指出，TOYOTA RAV4自1997年導入台灣以來，累計銷售突破32萬輛，並且亦曾是全球年度銷售霸主，全新第六代日本進口大改款RAV4以三種全新外觀與內裝設計，三大優勢，一為TSS 4.0主動安全系統，二為全車原廠配備，並可無線連接Apple Carplay與Android Auto；再加上動能配備調整，以及改款後全車系都為油電車，相對於改款前售價雖然不變，但是全車系油電車，配備升級等，實質降價約一成，這也因此快速吸引買盤搶訂。

原本市場認為在美國進口關稅調降之後，RAV4有可能由美國進口取代日本進口，但和泰車評估美國生產的成本較高，不宜由美國進口。

日本12月17發表全新RAV4大改款，接單也傳出佳音已達到半年的預估量；和泰車昨日推出預接單，也是引起國內想買休旅車的消費者搶訂，和泰車已經開始擔心原廠供應量不足，預計明年元月13日上市後就會積極向原廠爭取更多配額，縮短已訂車消費者的交車期。

此次RAV4改款備受矚目，除了油電車全面取代汽油車款，預接單的價格比原來汽油車款還低；並且首次導入最新的TSS 4.0主動安全系統，可以遠端遙控空調、車門車窗的TOYOTA Connect智能聯網系統，以及日本原廠12.9吋懸浮式音響主機等全新配備，配備與動力升級，汰舊換新預購價99萬元起。

另外，因應原廠TOYOTA對於節能減碳的發展，今年和泰車導入的新車款以油電車取代汽油車款，RAV4的改款即是開端，為減少一般消費者的購車壓力，和泰車向原廠爭取的售價，大幅壓縮汽油車與油電車的售價差距。

