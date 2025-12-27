量販業者打數位戰…禮卡、點數比高下

年終尾牙採購旺季將至，量販業者搶商機的戰場已從實體門市延伸至線上與會員經營。全聯與家樂福今年不約而同加碼布局數位通路，但策略路徑各有側重；全聯推出「禮卡採購網」，鎖定企業客戶打造一站式電子禮卡採購平台。家樂福則著力於會員點數與支付回饋的整合運用放大「折上折」效益，吸引消費者在年終檔期集中消費。

全聯表示，因應企業尾牙與年終獎勵多為分批、跨時點採購的實際需求，「全聯禮卡採購網」在設計上不僅提供線上即時下單與電子轉贈功能，也導入更具彈性的折扣計算方式。企業購買電子禮卡可依單筆金額享有對應優惠，若未達門檻，亦可納入年度累積計算。