全聯、家樂福攻尾牙商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

年終尾牙旺季尚未全面引爆，量販通路已提前交火。全聯、家樂福同步鎖定企業尾牙與年末換機商機，全聯主打大規模促銷與高CP值家電搶市，家樂福則從B2B企業採購切入、結合政策補助放大買氣，家電成為年終獎項與送禮清單中的「標準配備」。在企業提前備貨、消費者汰舊換新需求升溫下，量販雙雄不約而同將尾牙檔期視為年末營收關鍵戰場。

搶攻年終尾牙送禮商機，量販雙巨頭全聯、家樂福齊出招。全聯昨（26）日宣布「全聯禮卡採購網」正式上線，此外大全聯即日起推出家電尾牙大賞祭出五重送，預估業績可望雙位數成長；統一（1216）家樂福尾牙家電採購需求明顯升溫，再祭出總價300萬抽獎好禮，明年首季業績有望再攀升。

根據全聯內部數據顯示，近三年尾牙檔期家電業績年增率均超過10%，顯示企業送禮與家庭換機需求具備穩定成長動能。其中，小家電成長表現尤為亮眼，吹風機銷量年成長13%，氣炸鍋成長更高達130%，成為近年尾牙最受歡迎的實用型獎項之一。全聯指出，隨著消費者生活節奏加快，具備「省時、省力」特性的功能型家電，已明顯成為企業與家庭採購時的優先選項。

