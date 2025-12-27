長榮航砸658億購機、改艙 看好客、貨運需求穩健成長

長榮航空（2618）昨（26）日董事會決議因應航線布局及營運需求，增購四架波音787-9客機及進行客艙升級，兩筆交易總金額折算台幣658億元；同時依據未來中長期機隊規劃需求，延長四架波音777-300ER租期。

華航、長榮航及星宇航空都看好美國政策改變後，長期航空客、貨運市場需求穩健成長，三家業者都大量增購新機瞄準未來商機，準備搶攻龐大的東南亞轉機客及AI推動貨運需求。

長榮航空指出，飛行不再只是一段移動的過程，而是融入生活的分享與喜悅，長榮航空導入新型飛機，不只是省油並且降低碳排為永續飛翔盡心力，還能吸引消費者搭乘。

長榮航空因應航線布局及營運需求，昨董事會決議增購四架波音787-9客機，交易總金額不超過19.4億美元，折算新台幣約611億元；同時依據未來中長期機隊規劃需求，延長四架波音777-300ER租期。

為持續提升市場競爭力，並維持2027年A350-1000引進後長程廣體機隊客艙產品一致性，規劃自2026年起進行波音777-300ER客艙升級改艙作業，進一步擴大營運規模，以交易總金額不超過1.52億美元，折算新台幣47.8億元。

長榮航空考量城市之間旅客需求與商業往來，交織成一張龐大的天空網絡，讓世界的距離變得越來越近，新增六架波音777-300ER進行客艙升級，總客艙升級架數將達20架，將全面升級各艙等座椅、機上娛樂系統及客艙整體環境，並因應未來市場需求，增加皇璽桂冠艙座位數。

長榮航空目前營運客、貨機隊共計有89架，除此次董事會決議增購四架波音787-9客機外，另有五架787-9與四架787-10預計在2033年以前交付完成。此外，預計自2027年起陸續交付24架A350-1000型廣體客機，以及2029年起之18架 A321neo型窄體客機。

長榮航空指出，近年來高艙等的需求愈來愈多，專注旅客需求導向推動創新服務，今年已發表全新第四代豪華經濟艙座椅，目前配置於波音787-9機型，共設有28席座位，前後椅距長達42英吋，為業界最寬敞椅距。