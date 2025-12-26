第12屆台中市都市空間設計大獎 29日舉行頒獎典禮
台中市政府將於12月29日假台中勤美洲際酒店三樓，舉辦「第十二屆台中市都市空間設計大獎」頒獎典禮，表揚本屆最具代表性的建築與公共空間作品，典禮匯聚建築界重量級專家、得獎團隊與產官學代表，共同見證台中城市空間品質持續進化的重要里程碑。
都市空間設計大獎自民國97年創設以來，已成為全台唯一官方主辦的建築獎項，長期以「適法性、友善性、典範性、傳承性」為核心，期引導城市建築朝向安全、宜居與人本發展。
今年邁入第12屆，市府更因應全球淨零趨勢，首度增設「低碳永續建築獎」，使獎項評選正式納入節能減碳、材料循環與環境韌性等關鍵指標，象徵台中建築政策由「宜居」進一步邁向「永續」的新階段，顯示市府將永續理念正式納入建築政策核心的具體行動。
頒獎典禮主要頒獎人，為台中市政府祕書長黃崇典及都市發展局局長李正偉，象徵市府對都市空間品質與建築專業的高度重視，各獎項得獎名單則由本屆評審委員於典禮現場親自揭曉信封，確保評選過程的專業性與公信力。
本屆參選作品涵蓋住宅建築、社會住宅、校園建築、交通設施及多元公共環境空間，充分反映近年台中建築從形式美學走向生活實踐、從單一建築走向城市公共性的發展趨勢，市府期盼透過都市空間設計大獎，讓更多優秀空間被看見，並持續引導產業為市民打造更舒適、更健康且更具永續價值的生活環境。
