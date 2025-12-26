中鋼1號高爐2029年除役
中鋼（2002）董事會昨（26）日通過1號高爐除役案，最遲將於2029年第1季除役，以該座高爐粗鋼產能150萬公噸估算，整體減少約一成產能。該公司指出，面對全球鋼鐵產能過剩，未來不追求量的增加，以提升「質」、「價 」為目標。
中鋼表示，1號高爐除役案係經審慎評估全球鋼鐵產能、未來需求及生產操作效益，規劃出產能最適化方案，以達成資源集中運轉，最大化獲利與價值、最小化成本，提升競爭力。
據了解，中鋼1號高爐除役後，鐵水產能一年將減至約1,300多萬公噸，規劃一年產出1,200萬噸鐵水，鋼品產量維持1,000多萬公噸，以提升「質」、「價」為目標。
