SCFI 運價指數連三漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

華人農曆年前趕工出貨潮提前出籠，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（26）日連三漲，指數上漲103.4點至1,656.32點，周漲幅6.7%，四大航線全面上揚，歐洲線、地中海航線漲幅達1成，美西上揚9.8%、美東漲幅則為6.6%。

⭐2025總回顧

物流業者分析，綜合目前市場需求走勢研判，華人農曆春節前運價仍將維持溫和上行格局。

隨著大陸地區開始趕出貨，各大船公司開始逐步釋放2026年元月起調整運價與GRI的訊號，市場運價有機會呈現階梯式墊高，隨著今年農曆年落在2月，元月的趕出貨潮可期，至於運價漲勢有多強勁，仍須視放船公司艙位控管與實際貨量變化而定。

