企業生日快樂／微風為細節把關 累積成長基礎

微風集團策略長廖曉喬對精品零售的理解，從來不是單純的買與賣。對她而言，每一次品牌談判與選品，都必須親自投入，再加上本身對精品的熱愛，使微風多年來能穩穩拿下國際頂級品牌的代理，成為品牌信任的合作夥伴。

廖曉喬回想起第一次飛往歐洲談下某精品品牌的經歷，當時孩子還小，她必須在三天內完成往返與談判。「很辛苦，但品牌主理人當場決定把品牌交給微風時，我們也當場下單，三天就完成整個合作。」對她而言，除了交易外，也是專業與信任的展現，為後續更多品牌合作奠定基礎。

國際時裝周也考驗她的眼光與耐心，廖曉喬說，她會在Showroom（展示間）現場挑選商品、與品牌談判，因為許多品牌要求現場下單，避免延遲或與其他市場重疊。「光看照片、視訊，質感很難感受。尤其像Baby Madison的童裝，細節不到位，台灣消費者就不買單」。她認為，細節決定品牌在消費者心中的印象。

廖曉喬成為母親後，對細節的敏感度更被放大。她說：「以前我只在意款式可愛，現在會特別注意扣子牢不牢固、材質能否烘乾。」這些親身經驗讓她開始向品牌提出回饋，也讓她在選品上更有判斷力，能為消費者提供真正的價值。

不只是商品，店鋪空間也要親自監督。廖曉喬會跑工地，檢查每一個材料，甚至親自把關育嬰室。她會像消費者一樣逛街、使用廁所，連育嬰室的字型都要注意。從材料到裝潢，每一步都要符合她對品質的要求，而這種細膩程度，也反映在微風百貨空間的每一個細節中。

她坦言，取得品牌信任並不容易。微風有地段、有操作經驗，也有案例，品牌覺得交給微風會比較安心，因為微風能做好。而這份信任是她多年親力親為的累積，也是微風能穩健成長的基礎。

除了品牌與商品，廖曉喬也對經營策略有明確判斷。她表示，集團不輕易拓點，因為每一個新店鋪都要親自評估。如果要開店，她一定要在工地，一定要看細節，每個材料都要碰到。對廖曉喬來說，只有親自理解空間與動線，才能真正掌握消費者體驗。她說：「我只是希望把事情做到最好，讓消費者感受到品牌的用心。」每一個店鋪、每一件商品，都是她對消費者的承諾，也是她對專業的堅持。