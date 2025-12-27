企業生日快樂／微風品牌意義 催動展店

微風集團策略長廖曉喬表示，微風憑藉其精品百貨的定位，在市場中成功樹立台灣高端百貨的品牌形象，未來將持續引進更多精品品牌，並透過時尚與品味，塑造百貨的獨特風貌。

儘管百貨和精品市場面臨景氣低迷及外在環境變遷的挑戰，廖曉喬強調，微風集團將秉持創新精神，保持在台灣零售市場的領先地位，並為顧客提供更具多樣性和個性化的消費體驗。以下是專訪紀要：

問：外部環境充滿變動，如何看待今年下半年至明年的百貨景氣？

答：最近AI概念股表現強勁，股市漲勢驚人，已帶來不少消費信心，影響比較明顯的是日圓貶值、新台幣又相對強，加上日本旅遊熱潮、今年連假特別多，所以很多人都出國，連假期間的業績就會明顯偏低，對整個行業來說是目前最大的挑戰。

為應對挑戰，微風更要深入做好會員經營，讓客人覺得在微風消費，點數、回饋都是有感。尤其是現在消費者非常成熟，會比較出國買免稅品到底是否真的划算。

看好明年狀況會相較回穩，因為2026年後日本退稅將變的比較麻煩，對百貨業反而是個機會，而且在台灣實體百貨買精品，有櫃姐服務，有問題可以直接送修，比在海外買安全很多，尤其精品、電器類更是如此。

問：微風是以精品為品牌DNA的百貨，對精品市場展望的看法？

答：精品近期有開始回彈，主要原因是精品品牌的行銷策略調整，在低迷一段時間後，現在的行銷更貼近年輕人，例如大量布局TikTok、Reels、Threads等社群平台。

另外，品牌現在又重新回到「大明星策略」。以前偏向找KOL、YouTuber，這兩年比較明顯轉回找韓團、巨星。KOL反而比往年少，因為品牌瞭解消費者知道KOL是在帶貨，而明星的崇拜效應還是比較強。

明年精品消費應會慢慢好轉。因為今年大概有15個設計師「大洗牌」，明年春夏就是新系列上架的第一季。而且流行很久的quiet luxury（低調奢華）終於要結束了，明年開始會更活潑一點。

問：微風拓點的規劃如何？

答：集團目前還沒有拓展新據點的規劃，但會持續評估。微風對每個新店的選擇非常謹慎，會親自實地考察，確保每個新店的細節都符合品牌標準。

微風的拓店並非單純追求擴張，而是需要具備深刻的品牌意義。例如標下基隆東岸就是因為創辦人對基隆有深厚的情感，這樣的故事背景也讓微風進駐基隆更有意義。

問：微風最近推出全球百貨首位「AI代言人」，對此有何期待？

答：今年周年慶推出微風AI大使「Svasti」，已經計劃在耶誕節時推出首個攝影作品。集團認為很有潛力，已經吸引不少珠寶品牌的注意，相信會在未來時尚圈中有很大的發展潛力。微風設定AI代言人今年19歲，可以做任何事，未來會有更多合作和發展，甚至可能進軍珠寶領域。

至於會不會有下一位代言人，微風現在先專注把這個角色做好，希望先把她打造成一個有名氣的品牌，之後或許會有更多的合作機會，就會有其他的團隊來一起發展這個角色。