企業生日快樂／微風 精緻時尚 磁吸高端客

微風集團2001年成立，迅速就在台灣零售市場占據重要地位，微風策略長廖曉喬的父親廖偉志是創辦人、兄長為微風集團董事長廖鎮漢，她負責全面營運策略與品牌規劃。微風的成功，源於不斷創新的企業文化與強調細節與實踐，逐步建立起精緻、時尚的品牌形象。

微風集團目前有九個商場據點，包括微風廣場、微風南京、微風台北車站、微風信義、微風南山等。微風廣場2001年開業，以精品時尚與女性經濟作為兩大策略核心，迅速在台北東區建立市場地位。隨著市場需求的變化，微風逐步拓展至其他區域，並將重心放在多元化的消費體驗上，致力於吸引各年齡層的顧客。

三刀流策略 跨足軌道經濟

微風廣場是全台第一家結合精品、影城、微風超市的多功能購物中心。廖曉喬表示，過去的顧客群體以較高年齡層為主，但隨著新品牌引進及更多年輕化的活動，微風廣場的顧客年齡層逐漸向下，吸引更多年輕人及家庭顧客。廖曉喬指出，近期「拯救愛麗絲」展覽就吸引逾5萬多名觀眾，其他像是演唱會、動漫展等活動也帶動人流回升。

2008年微風台北車站開幕，是集團首度跨足軌道經濟餐飲版圖，打造「全台最大食尚伴手禮中心」。與其他以精品定位的商場有所不同，主要著重在庶民食尚，強調平實但有質感的商場。廖曉喬說，北車商場花了微風逾15年的心血來精雕細琢，並成功打造出北車地板黑白經濟，吸引其他國家來觀摩，是微風最具代表性的地標之一。

「微風之夜」是每年五月微風廣場時尚盛事。 微風／提供

廖曉喬表示，雖然經營權合約將於明年到期，但微風在北車擁有主場優勢，將使出兼具軟體、硬體與營業體驗的「三刀流」策略爭取，要勢在必得。

微風在2014年進軍信義計畫區，微風松高、微風信義、微風南山陸續開幕。在營運管理上，廖曉喬指出，微風集團將不同商場的定位進行調整。她舉例，微風信義繼續強化精品與潮流品牌的布局，吸引了大量高端消費者，尤其是追求時尚品味的男性。

微風南山則引進更多年輕潮流品牌，如Gentle Monster和Acne Studios，成功吸引大量年輕消費群體。而微風南山將引進兩個生活類品牌，吸引更多的消費者，進一步增強區域優勢。

擁區域優勢 市場嗅覺敏銳

此外，微風南山與信義的高樓層都設有餐廳，每年的高樓層餐廳業績持續成長，形成所謂的「高樓經濟」。從每年營收表現都能看出增長，跨年煙火活動更是帶來額外客流。

品牌經營方面，廖曉喬指出，微風集團一直以精品為主軸，並積極引進國際知名品牌。今年引入Maison Margiela、Alexander Wang、Sergio Rossi等知名品牌，並成為台灣首家引進Maison Margiela的百貨。

廖曉喬表示，這些新品牌的引進，有效強化微風的市場競爭力，目前還有幾家品牌在洽談中。除引進新品牌，也在現有品牌運營上進行調整和升級，例如計劃將Jil Sander納入自營，預計2026年開幕。

微風推出全球百貨首位「AI代言人」。 微風／提供

微風集團另一大特色是對市場趨勢的敏銳度。廖曉喬指出，近期發現市場上形成「養生」與「運動」兩大趨勢。她說，其實會買精品跟追求養生吸引的客群相當重疊，許多客人「運動完接小孩、接完小孩再到店裡看珠寶」，需求橫跨休閒、運動與精品領域。因此微風積極引入Lululemon等運動品牌，使吸引大量的健康與運動愛好者，並且進一步擴展其高端客群。

微風集團今年預計營收達350億元，年增3%。在會員方面，微風分為三種會員門檻，目前整體會員數約110萬人。包含單日消費達100萬元以上，或年消費累計達500萬元的鑽石卡會員約1,000人；單日消費達30萬元以上，或年度消費累計達100萬元的琉金卡會員，人數約4,000人，其餘是星辰卡會員。其中，鑽石卡與琉金卡會員消費約占總業績三成。

微風集團除積極引進品牌與商場創新調整外，也繼續優化顧客體驗，通過多樣化的活動和精細化服務來提升顧客滿意度與忠誠度。

未來微風將繼續拓展新市場，鞏固現有市場份額，並尋求自我突破，保持在台灣零售市場中的競爭優勢。