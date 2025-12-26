房市寒冬！接掌台中建經協會理事長 紀樹能籲政府：應停止過度管制

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建經協會新任理事長紀樹能（左）與卸任理事長楊志鵬（右）合影。記者趙容萱／攝影
台中市建經協會新任理事長紀樹能（左）與卸任理事長楊志鵬（右）合影。記者趙容萱／攝影

台中市建築經營協會今晚舉辦第16屆理事長交接，新任理事長由雅豐不動產團隊董事長紀樹能接任。紀樹能說，目前房市急凍，量縮窒息嚴重衝擊建築產業鏈基層，呼籲政府應停止過度管制，最好能在明年第1季就逐步「解禁」，讓市場回歸供需常態，更多人買得起房子。

交接典禮在歷屆理事長及會員的見證下，第十五屆理事長、立功建設董事長楊志鵬圓滿卸任，將象徵傳承的印信交給紀樹能。

紀樹能曾任青商會分會會長、全國副總會長及逢甲EMBA樂跑協會會長，擁有豐富的社團領導經驗，他期許透過更細膩的聯誼規畫，凝聚近400位會員的向心力。

紀樹能說，新一屆將以「建築創新未來、永續經營夢想」為主軸。面對政策打房、營建成本高漲及淨零碳排的趨勢，協會將聚焦「AI人工智慧」與「ESG永續經營」，協助會員產業轉型。

紀樹能說明，在年度活動規畫上，首發明年一月邀請房市權威顏炳立剖析最新市場趨勢；二月緊扣AI與ESG，邀請台灣建築中心董事長、全國建築師公會理事長崔懋森分享法規與實務面，三月由亞昕集團總裁姚連地談品牌經營與海外市場布局。

四月重磅邀請新加坡知名建築團隊WOHA專題分享，並同步安排馬新建築參訪團，考察亞昕集團和WOHA海外個案；五月由麗明營造董事長吳春山主講智慧AI營建的應用等。

紀樹能指出，協會將積極推動「跨界合作」活動，規畫「CEO領袖營」，結合公私部門資源，為產業培育具備宏觀視野的經營人才。

