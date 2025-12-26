日友優化大陸布局 透過股份交換啟動組織架構調整

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
日友公司。記者籃珮禎／攝影
日友公司。記者籃珮禎／攝影

日友（8341）26日召開董事會，通過大陸地區投資事業組織架構調整案。為強化營運綜效並降低管理成本，日友規劃由北京潤泰環保科技有限公司發行新股，採股份交換方式，取得Full Giant Resources Limited所持有之江蘇宿遷潤泰及運城潤泰兩家公司股權。

日友表示，本次交易屬於集團內部組織重組，交易相對人皆為公司100%直接或間接持有之子公司，因此對大陸投資總額維持不變。

根據公告，宿遷潤泰股權對價為人民幣9,614.3萬元（約新台幣4.3億元），運城潤泰為人民幣1.97億元（約新台幣8.8億元）；北京潤泰將以此對價，向Full Giant增發不高於2,200萬美元（約新台幣7.1億元）之等值股本。

日友指出，此次布局旨在提升營運綜效、降低管理成本並提升營運效率。宿遷潤泰主要經營事業廢棄物掩埋，運城潤泰則負責事業及醫療廢棄物焚化與處置，兩家公司去年分別虧損新台幣3,939.4萬元與8,449.6萬元。

日友表示，目前實際赴大陸地區投資總額約新台幣37.49億元，占最近期財務報表歸屬於母公司業主權益之74.76%。

廢棄物 環保

