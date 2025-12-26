快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

配合園區政策搬遷 遠東新揚州廠獲補償5.59億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

遠東新（1402）26日代子公司遠紡工業（揚州）公告，因配合中國江蘇揚州化學工業園區整體政策性規劃，辦理協議搬遷並取得相關補償。此次搬遷補償標的包含揚州化工園區L3南側地塊之土地使用權、地上建築物及地下工程附屬設施等資產，土地使用權面積約18萬平方公尺，建築物及附屬設施面積約2,849平方公尺，補償金額為人民幣1.25億元，約合新台幣5.5億元。

⭐2025總回顧

遠東新指出，本案已於26日經董事會通過，交易對象為江蘇揚州化學工業園區管理辦公室，雙方並非關係人。公司評估，扣除後續搬遷期間相關費用及稅負後，預計可認列處分利益約人民幣3,800萬元，約合新台幣1.7億元，補償款項將依實際搬遷與移交進度分三期收取。

遠東新 補償金

延伸閱讀

陸公安部：今年已押7,600多名緬甸妙瓦底電詐嫌犯回國

AI加持 科學園區營收將創高 積體電路扮要角

開箱電詐園區 林秉宥：對抗邪惡需要友軍

河套香港園區開園 港府盼成創科橋頭堡 力推港人富有強大

相關新聞

長榮航空董事會決議 19.4億美元增購4架波音787-9客機

長榮航空（2618）因應航線布局及營運需求，26日董事會決議增購4架波音787-9客機，交易總金額不超過19.4億美元，...

專業、誠信、深耕社區 信義房屋葉怡君、王子鈺獲選台南優良房仲

台南市地政局26日舉行「第十二屆優良不動產經紀人員」表揚典禮，信義房屋崇明店葉怡君、台南文化店王子鈺憑藉專業服務、誠信操...

紀樹能接掌台中建經協會 呼籲政府放手讓市場回歸供需

台中市建築經營協會26日舉行第16屆理事長交接典禮，新任理事長、雅豐不動產團隊董事長紀樹能，針對當前嚴峻的房市現況，直指...

美國查緝委內瑞拉原油出口 下周汽柴油估漲4角

因美國對委內瑞拉原油出口進行查緝，國際油價上漲。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估29日凌晨零時起，汽、柴...

Global Mall積極實踐永續理念 2025年共獲20項國內外獎項與認證

ESG浪潮席捲全球，Global Mall環球購物中心以「打造幸福日常，實現永續生活」為核心，將永續理念深化至日常營運與...

華人農曆年出貨潮推升 SCFI運價指數連三漲

華人農曆年前趕工出貨潮提前出籠，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數26日連三漲，指數上漲103.4點至1,656...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。