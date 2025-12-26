配合園區政策搬遷 遠東新揚州廠獲補償5.59億元

遠東新（1402）26日代子公司遠紡工業（揚州）公告，因配合中國江蘇揚州化學工業園區整體政策性規劃，辦理協議搬遷並取得相關補償。此次搬遷補償標的包含揚州化工園區L3南側地塊之土地使用權、地上建築物及地下工程附屬設施等資產，土地使用權面積約18萬平方公尺，建築物及附屬設施面積約2,849平方公尺，補償金額為人民幣1.25億元，約合新台幣5.5億元。

遠東新指出，本案已於26日經董事會通過，交易對象為江蘇揚州化學工業園區管理辦公室，雙方並非關係人。公司評估，扣除後續搬遷期間相關費用及稅負後，預計可認列處分利益約人民幣3,800萬元，約合新台幣1.7億元，補償款項將依實際搬遷與移交進度分三期收取。