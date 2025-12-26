長榮航空董事會決議 19.4億美元增購4架波音787-9客機

長榮航空（2618）因應航線布局及營運需求，26日董事會決議增購4架波音787-9客機，交易總金額不超過19.4億美元，同時依據未來中長期機隊規劃需求，延長4架波音777-300ER租期。

另為持續提升市場競爭力，並維持2027年A350-1000引進後長程廣體機隊客艙產品一致性，長榮航空規劃自2026年起進行波音777-300ER客艙升級作業，並擴大規模，以交易總金額不超過1.52億美元，新增6架波音777-300ER進行客艙升級，總客艙升級架數將達20架，將全面升級各艙等座椅、機上娛樂系統及客艙整體環境，並因應未來市場需求，增加皇璽桂冠艙座位數。

長榮航空目前營運客、貨機隊共計有89架，除此次董事會決議增購之4架波音787-9客機外，另有5架787-9與4架787-10預計在2033年以前交付完成。此外，預計自2027年起陸續交付24架A350-1000型廣體客機，以及2029年起之18架 A321neo型窄體客機。