專業、誠信、深耕社區 信義房屋葉怡君、王子鈺獲選台南優良房仲

台南市地政局26日舉行「第十二屆優良不動產經紀人員」表揚典禮，信義房屋崇明店葉怡君、台南文化店王子鈺憑藉專業服務、誠信操守與深耕社區脫穎而出，展現信義房屋長期重視消費者權益與在地服務的核心精神。

自2014年加入信義房屋以來，葉怡君歷任永康、成大、崇善、崇德、崇明等分店，累積深厚在地經驗。她重視交易風險揭露與資訊透明，服務過程中主動檢視產權限制、結構與瑕疵問題，並協助雙方以書面確認，減少買賣糾紛，奠定客戶的高度信任。

葉怡君曾處理多項複雜案件，包括協助客戶在母親突發腦死後成為監護宣告人，面對產權凍結與資產處分限制，她歷時近兩年陪同家庭安心度過艱難時刻，並規劃後續療養基金運用；也成功協助經營40餘年的牛肉麵老店完成雙店面售出與品牌傳承，兼顧情感、資產與家族延續。

在服務細節上，她更經常協助客戶油漆、鋤草、清潔與搬遷，讓每一次交屋都帶著溫度，體現「先義後利」的信義文化。

在績效上，葉怡君表現亮眼：加入信義第二年即獲全公司成交件數第11名，2015年更拿下第四名與季服務品質獎。2024年她於產後回歸後帶領崇明店繳出1746.6萬元業績、22.25件成交，為南一區年度績效第四名；2025年5月獲全公司人均成件TOP店，6月再奪台南區業績TOP店，展現穩健領導力。

此外，她也積極深耕社區，帶領團隊參與公益市集、捐血日、健走、講座等十餘場活動，推動「在別人的需要上，看見自己的責任」的價值觀。其所帶領團隊更創下公司唯一紀錄同店同梯兩名新人同時獲新秀獎，展現卓越人才培育能力。

台南文化店王子鈺以「真誠服務」著稱，無論懷孕期間仍堅守第一線，或協助社區居民解決急難，以服務細緻與責任心獲得客戶信任。孕期時，她協助國中同學處理四樓公寓漏水問題，冒著高溫與不適多次登上五樓尋找屋主，甚至親赴戶籍地拜訪。最終成功喬合修繕、爭取兩年保固並協調分攤費用，確保問題完全解決後才安心生產。客戶感動的說，「她在孕期仍替我四處奔走，這份責任心太難得。」

王子鈺長期深耕社區，提供園藝除草、免費換紗窗、清潔與搬家協助，累積良好口碑。曾協助一位因詐騙導致房屋被私人設定的屋主，在兩周內成功找到買方，並協助與金主協商降低違約金、處理塗銷與現金票交付，全程陪伴，至今屋主仍以聚餐表達感謝。

她的專業也成功改變客戶對產業的既有印象，為處理高雄湖內透天案，她深入研究捷運計畫、土地範圍、稅務與說明書資料，令買方驚艷，「從沒看過如此完整的仲介資料。」最終第一次見面即付斡旋金成交，屋主更感謝「沒想到這麼快就成交」。