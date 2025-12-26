紀樹能接掌台中建經協會 呼籲政府放手讓市場回歸供需

台中市建築經營協會26日舉行第16屆理事長交接典禮，新任理事長、雅豐不動產團隊董事長紀樹能，針對當前嚴峻的房市現況，直指目前市場已進入「買方市場」，量縮窒息嚴重衝擊建築產業鏈基層，呼籲政府應停止過度管制，讓房價在供需機制下回歸正常。

「市場永遠是供需決定一切。買的人少、賣的人多，價格自然會跌。」紀樹能說，目前房市已呈現自然「軟著陸」態勢，這幾年超漲的房價正在緩步回歸正常價值。他呼籲政府不應再有進一步的管制措施，應相信市場調節能力，最好能在明年第1季就逐步「解禁」，讓市場回歸供需常態，讓更多人買得起房。

目前的房市寒冬不只建商有感，下游產業鏈更是首當其衝。根據不具名磁磚產業業者指出，由於建案普遍緩推、或推案量銳減，導致建材銷售額直接重挫三成。

第一線的房仲業者感觸更深。一名擁有多家房仲加盟店的業者表示，從去年底到今年初，市場成交量進入黑暗期，最慘時僅剩全盛時期的三成；即便近期稍有起色，也僅勉強回溫至五成左右。這些數據顯示，成交量斷崖式下跌，直接威脅到產業鏈百萬名從業人員的生計。

紀樹能強調，業界認同政府希望房價平穩的初衷，但現在的狀況是「成交量窒息」而非價格修正，受傷最深的還是基層的百工百業。

台中市建築經營協會第16屆理事長交接典禮，在歷屆理事長及會員的見證下，第15屆理事長立功建設董事長楊志鵬圓滿卸任，將象徵傳承的印信交予新任理事長雅豐不動產團隊董事長紀樹能。

紀樹能表示，第15屆理事長楊志鵬為協會奠定穩健基礎，接下棒子後，新一屆將以「建築創新未來、永續經營夢想」為主軸。面對政策打房、營建成本高漲及淨零碳排的趨勢，協會將聚焦「AI人工智慧」與「ESG永續經營」，協助會員進行產業轉型，提升整體競爭力。

「科技能解決效率問題，但『溫度』才能凝聚人心。」紀樹能強調，協會不只是專業交流的平台，更是一個大家庭。除了硬實力的提升，他也特別重視軟服務，未來將在會員生日時送上專屬驚喜，讓會員感受「被重視的感動」。

過去曾任青商會分會長、全國副總會長及逢甲EMBA樂跑協會會長的紀樹能，擁有豐富的社團領導經驗，他期許透過更細膩的聯誼規劃，凝聚近400位會員的向心力。

在年度活動規劃上，新任團隊也展現強大的資源整合力，推出含金量極高的「大師講座」與參訪行程：

其中，趨勢與政策(1-3月)：首發1月邀請房市權威顏炳立剖析最新市場趨勢；2月緊扣AI與ESG，邀請台灣建築中心董事長、全國建築師公會理事長崔懋森從法規與實務面進行分享，3月則由亞昕集團總裁姚連地談品牌經營與海外市場布局。 國際視野(4-5月)：4月份重磅邀請新加坡知名建築團隊WOHA進行專題分享，並同步安排馬新建築參訪團，考察亞昕集團和WOHA海外個案；5月則由麗明營造董事長吳春山主講智慧AI營建的應用。 美學與創價(6-8月)：6月由台南富立建設董事長陳聰徒分享台南全新地標「逸點亦旅」度假飯店投資與水下博物館的創新規劃；7、8月分別邀請內政部建築研究所所長王榮進及台灣設計研究院院長張基義，針對淨零政策與建築美學進行深度剖析。 永續與未來(9-11月)：9月邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新解析淨零轉型，11月則由世界不動產聯盟世界主席龍寶建設董事長張麗莉，分享台灣在世界不動產聯盟的國際經驗，推動建築發展與跨界交流，10月份大師尚未完全定案，也留給會員驚喜，相信會是位更具含金量的大師。

紀樹能指出，建築產業必須打破藩籬，未來協會活動將積極推動「跨界合作」，例如與知名品牌進行跨界合作、激盪新火花；在技術面則持續關注木構造等新興建築工法，此外，協會也將規劃「CEO領袖營」，結合公私部門的資源，為產業培育具備宏觀視野的經營人才。