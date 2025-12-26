信義房屋4人獲選高雄市優良房仲 領先業界

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
高雄市地政局表揚高雄市優良不動產經紀人員，信義房屋有4人獲選，領先業界。（圖:信義房屋提供）
高雄市地政局表揚高雄市優良不動產經紀人員，信義房屋有4人獲選，領先業界。（圖:信義房屋提供）

高雄市地政局日前舉辦第四屆「高雄市優良不動產經紀人員」頒獎典禮，信義房屋黃俊喬、張芷薇、潘姵縈、詹懿獲肯定，橫跨中生代、新生代，秉持信義房屋核心理念「先義後利、以人為本、正向思考」，深獲客戶信任，也獲公部門肯定，領先業界。

信義房屋七賢店專案經理黃俊喬加入信義房屋前，於海軍陸戰隊儀隊服役，加入信義房屋後，他發揮「不怕苦、不怕難，榮譽至上」的操練精神，並秉持「先義後利」的精神盡心服務客戶，貼心又專業，曾獲信義房屋極難拿到的「年度服務品質獎」，也曾獲「2023全國商店傑出店長」榮耀。

35歲的信義房屋鳳山文山店專案經理張芷薇，畢業於嘉義大學應用經濟系，曾到海外打工度假也在證券業擔任營業員，為了尋求個人成長，他選擇加入信義房屋，迎接高挑戰。張芷薇回想，印象最深刻的，是一段長達數年的服務緣分。還是新人時期，她在假日街頭發名片，接觸一名客戶，進一步得知客戶家中有身心障礙孩子，需要長時間照護。當時他們居住在南高雄，工作地卻在北高雄，每天通勤耗時兩小時，需要回家照顧小孩，且因為每天舟車勞頓，住家凌亂沒有餘裕整理，生活品質不佳。

「那張名片，改變了他們下半輩子的生活，也改變了我對這份工作的定義。」張芷薇先積極協助客戶在北高雄租屋，再賣掉南高雄的老屋，買入北高雄的電梯大樓，歷時2-3年的陪伴，終於讓一家人能住進鄰近工作地點的新家。張芷薇感動的說，從租屋到買屋，從陌生到如家人般的信任，她陪伴客戶渡過難關、解決稅務與貸款問題，甚至節日問候、生活關懷從不間斷。「房仲不只是買賣，更是能真正幫助別人的工作。」

加入信義房屋4年多的凹子底公園店潘姵縈，從陌生開發起步，一步步累積經驗。她相信房仲工作不只是成交，更是協助客戶完成人生重要決定的過程，不僅勤跑社區，也積極做社區服務，舉辦手作活動、協助中元普渡等，讓住戶看到房仲的多元價值。她也曾協助一對年輕夫妻買下人生第一間房。談妥後，屋主主動降價並留下家具與家電，並溫暖叮嚀買方家電要怎麼使用，夫妻倆落淚說從小沒有爸爸，這次感受到特別的關心，就像得到一名長輩的溫暖陪伴，潘姵縈說，「那一刻我也很感動，因為看到他們真的安心地找到自己的家。」

鳳山鳳頂店專案經理詹懿的父親是信義房屋退休員工，詹懿也被稱為「信二代」，她就讀高雄女中、政治大學財政系畢業，畢業後，曾留在台北工作3年，直到考量家人都在高雄，決定返鄉求職；而考量南部職缺性質與薪資待遇，加上小時候曾參加爸爸的員工獎勵旅遊、分店活動等，對信義房屋同事之間正向互動氛圍印象深刻，她決定加入信義房屋「闖一闖」。

詹懿的父親詹孟岳感性地說，詹懿的「懿」字，藏著「一心」兩個字，這是當年他所待的分店名稱；不僅女兒的名字和信義房屋有緣，女兒也跟隨他的腳步加入信義，甚至獲得了新秀獎、全高雄MVP獎項，最要感謝公司的栽培，且相信女兒會比自己更優秀。

信義房屋秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的核心理念，邁向居住生活產業第一品牌，有信義的地方，就有信任與幸福，而同樣的理念，透過全台直營的體系，包括完善的教育訓練、經驗傳承的師徒制，也深植員工心中，在各自崗位上，一同為永續願景努力。

