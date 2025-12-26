產發署助逾百家傳產轉型 靠數位工具打造智慧供應鏈

國內傳統金屬機電產業揮別代工思維，藉由精實管理與數位工具，成功從「單打獨鬥」轉向「打群架」的供應鏈整合模式。經濟部產發署26日表示，今年已輔導126家金屬機電業者完成精實改善，118家企業成功導入數位化系統，更有七條供應鏈、共72家企業導入共通數位系統，大幅縮短採購週期與交期，強化國際競爭力。

產發署指出，隨著全球製造業朝智慧化發展，台灣模具、表面處理、水五金及扣件等產業正處於轉型關鍵期。過去高度依賴人工紀錄與營運資訊分散，難以滿足國際市場精準交期的需求。為此，政府近年運用多元資源，引導業者由內部流程檢視出發，導入精實管理與數位系統整合，讓製程透明度與決策反應速度顯著提升。

在單一企業轉型方面，手工具業者鉦生公司是典型案例。產發署表示，該公司過去因產線動線複雜且高度依賴人力，面臨極大交期壓力；在二代接班後，配合政府資源導入精實管理與拉式生產，重整動線並建立標準作業，最終使產線等待時間大幅減少62%，成功縮短生產周期，擺脫傳統產業「靠經驗、難提升」的限制。

除了個別企業升級，供應鏈的橫向整合效益更為顯著。產發署指出，士中工業與其上下游包含螺絲、鍛造、表面處理等23家合作夥伴，今年共同導入共通數位平台，將訂單、採購與物料資訊標準化並即時共享，使原本長達5天的採購周期減半至2.5天，訂單錯誤率更降低80%，展現出跨域整合的效率。

產發署統計，今年度除協助百餘家業者精實改善，更推動五條供應鏈共37家企業進行上下游精實管理。全球供應鏈競爭已從單一企業轉向整體表現，透過資訊串聯與數據共享，能有效提升訂單透明度與供應鏈反應速度，建構高效率的製造模式，鞏固台灣在全球製造供應鏈中的關鍵地位。