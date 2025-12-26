長興總經理因健康因素卸任 職務由董事長高國倫暫代
化工大廠長興（1717）26日發布重訊，董事會通過總經理解任案，原總經理暨總營運長毛惠寬因健康因素無法執行職務，經董事會決議解任。公告並指出，董事會任命新任總經理前，總經理職務由董事長暨執行長高國倫代理。據公開資料，毛惠寬同時也是子公司長廣（7795）董事長。
⭐2025總回顧
長興近日表示，力拚明年電子材料量產，看好明年營收、獲利有望雙雙成長，尤其東南亞需求旺，有望大幅挹注營收。
長興子公司長廣則將於明年1月上市。董事長高國倫表示，長興創立一甲子，從化學材料跨入半導體關鍵設備，長廣上市象徵長興材料切入半導體市場的里程碑。
