RAV4公布預接單價 不到半天接單破千張

和泰車（2207）旗下重要車款RAV4大改款即將發表，26日公布預售價，首次導入最新的TSS 4.0主動安全系統、可遠端遙控空調、車門車窗的TOYOTA Connect智能聯網系統、以及日本原廠12.9吋懸浮式音響主機等全新配備，將以全球銷售霸主之姿，為車主帶來嶄新的用車體驗，自即日起全面開放預購，汰舊換新預購價新台幣99萬元起（扣除汰舊換新補貼的5萬元），上午才公布預接單價，過午接單量即破千台，預期全年銷售量可望突破以往，成為今年最熱門車款。

和泰車指出，TOYOTA RAV4自1997年導入台灣以來，累計銷售突破32萬台，並且亦曾是全球年度銷售霸主，深受國內外消費者肯定。現在，全新第六代日本進口大改款RAV4以三種全新外觀與內裝設計，三大優勢，一為TSS 4.0主動安全系統，二為全車原廠配備，並可無線連接Apple Carplay與Android Auto，再加上動能配備調整，以及改款後全車系都為油電車，相對於改款前售價雖然不變，但是全車系油電車（不再推出汽油車），配備升級等，實質降價約一成，這也因此快速吸引買盤下訂。