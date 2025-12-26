面對全球鋼鐵產能過剩 中鋼1號高爐將除役
面對全球鋼鐵產能過剩，中鋼（2002）董事會26日通過1號高爐除役案，該公司指出，經審慎評估全球鋼鐵產能、未來市場需求及生產操作效益，規劃產能最適化方案，最遲將於2029年第1季除役1號高爐，以達成資源集中運轉，最大化獲利與價值、最小化成本，提升企業永續經營競爭力。
⭐2025總回顧
另外，董事會並通過廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫核議案，以穩定供應高爐所需之焦炭，維持高爐產能及確保生產順暢，將投資15.6億元進行廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫，計畫期間自2026年1月1日起至2028年12月31日止，為期3年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言