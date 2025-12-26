面對全球鋼鐵產能過剩 中鋼1號高爐將除役

面對全球鋼鐵產能過剩，中鋼（2002）董事會26日通過1號高爐除役案，該公司指出，經審慎評估全球鋼鐵產能、未來市場需求及生產操作效益，規劃產能最適化方案，最遲將於2029年第1季除役1號高爐，以達成資源集中運轉，最大化獲利與價值、最小化成本，提升企業永續經營競爭力。

另外，董事會並通過廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫核議案，以穩定供應高爐所需之焦炭，維持高爐產能及確保生產順暢，將投資15.6億元進行廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫，計畫期間自2026年1月1日起至2028年12月31日止，為期3年。