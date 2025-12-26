快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

面對全球鋼鐵產能過剩 中鋼1號高爐將除役

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

面對全球鋼鐵產能過剩，中鋼（2002）董事會26日通過1號高爐除役案，該公司指出，經審慎評估全球鋼鐵產能、未來市場需求及生產操作效益，規劃產能最適化方案，最遲將於2029年第1季除役1號高爐，以達成資源集中運轉，最大化獲利與價值、最小化成本，提升企業永續經營競爭力。

⭐2025總回顧

另外，董事會並通過廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫核議案，以穩定供應高爐所需之焦炭，維持高爐產能及確保生產順暢，將投資15.6億元進行廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫，計畫期間自2026年1月1日起至2028年12月31日止，為期3年。

董事 鋼鐵

延伸閱讀

台經院孫明德：三大利多助攻 製造業明年首季拚開門紅

陸鋼明年外銷可望減量近2,000萬公噸 中鋼：鋼市轉折訊號亮了

體能鋼鐵大賽台中落幕 全國最強健身房揭曉貼紅榜

中鋼明年1月鋼價 開平高盤

相關新聞

美國查緝委內瑞拉原油出口 下周汽柴油估漲4角

因美國對委內瑞拉原油出口進行查緝，國際油價上漲。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估29日凌晨零時起，汽、柴...

Global Mall積極實踐永續理念 2025年共獲20項國內外獎項與認證

ESG浪潮席捲全球，Global Mall環球購物中心以「打造幸福日常，實現永續生活」為核心，將永續理念深化至日常營運與...

華人農曆年出貨潮推升 SCFI運價指數連三漲

華人農曆年前趕工出貨潮提前出籠，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數26日連三漲，指數上漲103.4點至1,656...

三地集團宣布全面交班與重組 啟動十年轉型藍圖

三地集團宣布，全面啟動「專業化治理重組計畫」。創辦人鍾嘉村表示，已完成階段性任務，正式退休卸下集團經營職務，未來將經營重...

今年黃金漲逾70%　投顧：避險需求增、牛市可望延續

今年以來黃金價格飆漲，漲幅逾70%。台灣銀行今天在國際金市日報引述投資顧問公司ByteTree看法，ByteTree首席...

寵物食安不可少 台灣寵物食品工業同業公會成立 聚焦製程與食安

寵物市場蓬勃發展，包括寵物食品、用品業者也都不斷增加，台灣寵物食品工業同業公會成立，由福壽董事長洪堯昆擔任公會首任理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。