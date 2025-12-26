美國查緝委內瑞拉原油出口 下周汽柴油估漲4角

因美國對委內瑞拉原油出口進行查緝，國際油價上漲。按中油浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估29日凌晨零時起，汽、柴油每公升均調漲新台幣0.3元到0.4元。

若按照預估，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7元或26.8元、95無鉛汽油每公升28.2元或28.3元、98無鉛汽油每公升30.2元或30.3元、超級柴油每公升25.1元或25.2元。

中油累算至12月25日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）周均價為62.23美元，較上周60.45美元上漲1.78美元。本周新台幣兌美元匯率為31.504元，較上周31.485元貶值0.019元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本周參考零售價格相比，預估下周汽油零售價調漲0.4元，柴油調漲0.4元。

中油啟動平穩措施後，預估下周汽、柴油均調漲0.3元到0.4元。台灣中油將於28日中午12時公布實際調整金額。