華人農曆年出貨潮推升 SCFI運價指數連三漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華人農曆年前趕工出貨潮提前出籠，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數26日連三漲。（路透）
華人農曆年前趕工出貨潮提前出籠，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數26日連三漲，指數上漲103.4點至1,656.32點，周漲幅6.7%，四大航線全面上揚，歐洲線、地中海航線漲幅達1成，美西上揚9.8%、美東漲幅則為6.6%。

最新一期運價出爐，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,188美元，較前一期上漲196美元，漲幅9.8%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,033美元，較前一期上漲187美元，漲幅6.6%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,690美元，大漲157美元，漲幅達10.2%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,143美元，較前一期上漲310美元，周漲幅10.9%。

